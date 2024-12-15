Экс-судья Итурральде о претензиях Винисиуса к арбитру: «Пенальти на нем очевидный, но бразильца следовало удалить еще до этого»

Эдуардо Итурральде Гонсалес дал оценку эпизодам с участием Винисиуса Жуниора.

В матче 17-го тура Ла Лиги вингер «Реала » сперва получил желтую карточку за недовольство решением судьи не предупреждать игрока «Райо Вальекано », а спустя две минуты упал в штрафной соперника – пенальти назначен не был . Игра завершилась со счетом 3:3.

«Пенальти очевидный, ВАР должен был предупредить главного судью. Но и Винисиуса следовало удалить к тому моменту [за резкую реакцию на решение Хуана Мартинеса Мунуэры].

Рефери сбила с толку нога Беллингема . Футболист «Райо» пытался выбить мяч, но снес Винисиуса », – отметил экс-арбитр.