Экс-судья Итурральде о претензиях Винисиуса к арбитру: «Пенальти на нем очевидный, но бразильца следовало удалить еще до этого»
Эдуардо Итурральде Гонсалес дал оценку эпизодам с участием Винисиуса Жуниора.
В матче 17-го тура Ла Лиги вингер «Реала» сперва получил желтую карточку за недовольство решением судьи не предупреждать игрока «Райо Вальекано», а спустя две минуты упал в штрафной соперника – пенальти назначен не был. Игра завершилась со счетом 3:3.
«Пенальти очевидный, ВАР должен был предупредить главного судью. Но и Винисиуса следовало удалить к тому моменту [за резкую реакцию на решение Хуана Мартинеса Мунуэры].
Рефери сбила с толку нога Беллингема. Футболист «Райо» пытался выбить мяч, но снес Винисиуса», – отметил экс-арбитр.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Cadena SER
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