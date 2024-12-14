  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Чемпионат России. Спринт. Халили убежит первой, Резцова – 13-й, Миронова – 15-й, Казакевич – 19-й, Дербушева – 32-й, Наталия Шевченко - 36-й, Сливко – 37-й
1

Чемпионат России. Спринт. Халили убежит первой, Резцова – 13-й, Миронова – 15-й, Казакевич – 19-й, Дербушева – 32-й, Наталия Шевченко - 36-й, Сливко – 37-й

14 декабря на чемпионате России по биатлону женщины пробегут спринтерскую гонку.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону

Ижевск

Женщины, спринт 

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист 

1. Анастасия Халили 

11. Анна Грухвина 

13. Кристина Резцова 

14. Любовь Калинина 

15. Светлана Миронова 

17. Полина Плюснина 

19. Ирина Казакевич 

22. Алина Кудисова 

24. Анастасия Егорова 

25. Ульяна Нигматуллина 

28. Валерия Каюмова 

29. Полина Шевнина 

32. Тамара Дербушева 

34. Елизавета Каплина 

36. Наталия Шевченко 

37. Виктория Сливко 

39. Кира Дюжева 

Полный старт-лист здесь. 

Расписание трансляций чемпионата России и третьего этапа Кубка России по биатлону в Ижевске

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoМатч ТВ
logoКристина Резцова
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoАнна Грухвина
Любовь Калинина
logoСветлана Миронова
logoИрина Казакевич
logoАнастасия Егорова
Полина Плюснина
Алина Кудисова
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
Тамара Дербушева (Воронина)
Полина Шевнина
Елизавета Каплина
logoВиктория Сливко
Кира Дюжева
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
спринт (жен)
чемпионат России
logoсборная России жен
logoКубок России
результаты
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
❄️ Чемпионат России. Шевнина выиграла индивидуальную гонку, Наталия Шевченко – 2-я, Сливко – 3-я
144вчера, 10:55
❄️ Кубок России. Халили победила в большом масс-старте, Миронова – 2-я, Шевнина – 3-я
1158 декабря, 07:38
❄️ Кубок России. Наталия Шевченко выиграла гонку преследования, Зырянова – 2-я, Дербушева – 3-я, Халили – 9-я, Резцова – 10-я
957 декабря, 07:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. Спринт. Серохвостов стартует вторым, Поварницын – 20-м, Логинов – 26-м, Латыпов - 35-м, Бабиков – 38-м, Пащенко – 40-м, Бажин – 44-м
сегодня, 21:27
Кубок мира. Йоханнес Бо, Лагрейд, Фабьен Клод, Стремсхайм, Сорум, Самуэльссон, Улдал, Наврат пробегут гонку преследования
2сегодня, 21:07
Кубок мира. Пройс, Шово, Кноттен, Жанмонно, Гротиан, Брезаз-Буше, Давидова, Эльвира Оберг выступят в гонке преследования
сегодня, 20:53
Йоханнесу Бо осталось 9 побед на Кубке мира до повторения рекорда Бьорндалена
26сегодня, 15:30
Жаклен показал лучший лыжный ход в спринте на Кубке мира в Хохфильцене, Йоханнес Бо уступил 0,7 секунды
1сегодня, 15:16
Йоханнес Бо одержал 86-ю победу на Кубке мира в карьере, у Лагрейда 43-й подиум, у Клода – 4-й
7сегодня, 14:56
⚡️ Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо победил, Лагрейд – 2-й, Фабьен Клод – 3-й
46сегодня, 14:40
Кубок мира. Общий зачет. Пройс вышла в лидеры, Эльвира Оберг – 2-я, Жанмонно – 3-я
15сегодня, 13:00
Пройс одержала вторую победу в карьере, у Шово – второй личный подиум, у Кноттен – четвертый
4сегодня, 12:49
Кубок мира. Спринт. Лампич была быстрейшей на лыжне, Эльвира Оберг проиграла 17 секунд, у Симон – лучшая скорострельность
5сегодня, 12:31
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций. Норвегия вышла на первое место, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
2сегодня, 15:46
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо вышел в лидеры, Самуэльссон – 2-й, Жаклен – 3-й
сегодня, 15:37
Кубок наций (жен). Франция вышла на первое место, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
сегодня, 13:29
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Давидова – 2-я, Кноттен – 3-я
сегодня, 13:27
Метеля о том, что у нее пошла кровь из носа во время гонки: «Предполагаю, это давление. Сейчас чувствую себя хорошо, ничего не беспокоит»
2вчера, 12:07
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Эльвира Оберг лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
8 декабря, 18:18
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Фийон-Майе – 2-й, Лагрейд – 3-й
8 декабря, 15:03
Сливко вручили Кубок Анфисы Резцовой, который она выиграла в прошлом году, но отдала Кристине Резцовой
26 декабря, 09:09
Расписание второго этапа Кубка IBU в Гейло
6 декабря, 04:40
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно идет первой, Халварссон – 2-й, Эльвира Оберг – 3-й
4 декабря, 17:35
Рекомендуем