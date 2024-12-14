Чемпионат России. Спринт. Халили убежит первой, Резцова – 13-й, Миронова – 15-й, Казакевич – 19-й, Дербушева – 32-й, Наталия Шевченко - 36-й, Сливко – 37-й
14 декабря на чемпионате России по биатлону женщины пробегут спринтерскую гонку.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону
Ижевск
Женщины, спринт
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
11. Анна Грухвина
13. Кристина Резцова
14. Любовь Калинина
17. Полина Плюснина
19. Ирина Казакевич
22. Алина Кудисова
28. Валерия Каюмова
29. Полина Шевнина
32. Тамара Дербушева
36. Наталия Шевченко
37. Виктория Сливко
39. Кира Дюжева
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций чемпионата России и третьего этапа Кубка России по биатлону в Ижевске
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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