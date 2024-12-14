14 декабря на чемпионате России по биатлону женщины пробегут спринтерскую гонку.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону

Ижевск

Женщины, спринт

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Анастасия Халили

11. Анна Грухвина

13. Кристина Резцова

14. Любовь Калинина

15. Светлана Миронова

17. Полина Плюснина

19. Ирина Казакевич

22. Алина Кудисова

24. Анастасия Егорова

25. Ульяна Нигматуллина

28. Валерия Каюмова

29. Полина Шевнина

32. Тамара Дербушева

34. Елизавета Каплина

36. Наталия Шевченко

37. Виктория Сливко

39. Кира Дюжева

Полный старт-лист здесь.

Расписание трансляций чемпионата России и третьего этапа Кубка России по биатлону в Ижевске