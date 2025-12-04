  • Спортс
133

Черчесов о Fan ID на других видах спорта: «Налоги меняются? Но вы же их платите. Раз государство решило это делать… Нам же не должны все объяснять»

Станислав Черчесов о Fan ID: давайте тоже буду бойкотировать и не работать?.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов оценил возможность появления Fan ID на других видах спорта, кроме футбола.

– Что думаете о словах Михаила Дегтярева о расширении Fan ID?

– У нас нет информации, по какой причине это собираются делать. Вы платите налоги?

– Да.

– Они меняются?

– Да, обычно растут.

– Но вы же их платите. Раз государство по какой-то причине решило это делать… Нам же не должны все объяснять.

– Налоги нельзя бойкотировать, а часть фанатов бойкотирует оформление Fan ID.

– Бойкотируйте на здоровье, не смотрите свои любимые команды. У меня же есть Fan ID. Давайте я тоже буду бойкотировать и не буду работать?

Я сделал его один раз – и все в порядке. Нужно потратить всего пять минут.

Есть закон, который действует в нашей стране – его нужно уважать. Как бы ты к нему ни относился, – сказал Станислав Черчесов.

Дегтярев о Fan ID: «Расширять будем. В футболе в первую очередь, но все спортивные соревнования с высокой посещаемостью – в сфере будущего расширения»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
