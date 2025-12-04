Черчесов о Fan ID на других видах спорта: «Налоги меняются? Но вы же их платите. Раз государство решило это делать… Нам же не должны все объяснять»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов оценил возможность появления Fan ID на других видах спорта, кроме футбола.
– Что думаете о словах Михаила Дегтярева о расширении Fan ID?
– У нас нет информации, по какой причине это собираются делать. Вы платите налоги?
– Да.
– Они меняются?
– Да, обычно растут.
– Но вы же их платите. Раз государство по какой-то причине решило это делать… Нам же не должны все объяснять.
– Налоги нельзя бойкотировать, а часть фанатов бойкотирует оформление Fan ID.
– Бойкотируйте на здоровье, не смотрите свои любимые команды. У меня же есть Fan ID. Давайте я тоже буду бойкотировать и не буду работать?
Я сделал его один раз – и все в порядке. Нужно потратить всего пять минут.
Есть закон, который действует в нашей стране – его нужно уважать. Как бы ты к нему ни относился, – сказал Станислав Черчесов.
Дегтярев о Fan ID: «Расширять будем. В футболе в первую очередь, но все спортивные соревнования с высокой посещаемостью – в сфере будущего расширения»