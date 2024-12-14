Лыжи. Кубок мира. Мужчины выступят в спринте свободным стилем

14 декабря на Кубке мира по лыжным гонкам пройдет мужской коньковый спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

3-й этап

Давос, Швейцария

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 16:45 по московскому времени (финалы – после 19:15 на «Матч! Арене»)

Старт-лист еще не опубликован. Полный список участников появится здесь .