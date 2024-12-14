Беллингем забил в 5-м матче подряд, в Ла Лиге – в 6-м. В «Реале» только Мбаппе и Винисиус опережают Джуда по голам в чемпионате

Джуд Беллингем довел результативную серию до пяти матчей.

Полузащитник «Реала» сравнял счет на 45-й минуте матча с «Райо Вальекано » в 17-м туре Ла Лиги . Ассистировал ему Родриго .

Англичанин отличился в пятой игре подряд. Ранее он забил по голу «Хетафе», «Атлетику» и «Жироне» в чемпионате, а также «Аталанте» в Лиге чемпионов. В Ла Лиге голевая серия достигла шести матчей.

Беллингем идет на третьем месте в списке лучших бомбардиров «Реала » в Ла Лиге, на его счету 6 мячей. Больше только у Килиана Мбаппе (9) и Винисиуса Жуниора (8).

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, второй тайм).