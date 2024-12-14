Беллингем забил в 5-м матче подряд, в Ла Лиге – в 6-м. В «Реале» только Мбаппе и Винисиус опережают Джуда по голам в чемпионате
Джуд Беллингем довел результативную серию до пяти матчей.
Полузащитник «Реала» сравнял счет на 45-й минуте матча с «Райо Вальекано» в 17-м туре Ла Лиги. Ассистировал ему Родриго.
Англичанин отличился в пятой игре подряд. Ранее он забил по голу «Хетафе», «Атлетику» и «Жироне» в чемпионате, а также «Аталанте» в Лиге чемпионов. В Ла Лиге голевая серия достигла шести матчей.
Беллингем идет на третьем месте в списке лучших бомбардиров «Реала» в Ла Лиге, на его счету 6 мячей. Больше только у Килиана Мбаппе (9) и Винисиуса Жуниора (8).
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, второй тайм).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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