УАФ попросит УЕФА наказать «Сосьедад» из-за флага ДНР на трибуне в матче с «Динамо» Киев

УАФ попросит наказать «Реал Сосьедад» из-за флага ДНР.

В четверг испанский клуб дома обыграл «Динамо» Киев (3:0) в матче Лиги Европы. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как во время празднования одного из голов фанаты «Реал Сосьедад» показали флаг ДНР.

Sport-express.ua сообщает, что Украинская ассоциация футбола обратится в УЕФА с видеодоказательствами и попросит наказать «Реал Сосьедад».