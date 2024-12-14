УАФ попросит УЕФА наказать «Сосьедад» из-за флага ДНР на трибуне в матче с «Динамо» Киев
УАФ попросит наказать «Реал Сосьедад» из-за флага ДНР.
В четверг испанский клуб дома обыграл «Динамо» Киев (3:0) в матче Лиги Европы. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как во время празднования одного из голов фанаты «Реал Сосьедад» показали флаг ДНР.
Sport-express.ua сообщает, что Украинская ассоциация футбола обратится в УЕФА с видеодоказательствами и попросит наказать «Реал Сосьедад».
Опубликовал: Никита Надёжин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем