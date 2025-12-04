Черданцев о «Краснодаре»: «Огромное восхищение работой Мусаева. Российский специалист превратился в топ‑тренера»

Георгий Черданцев: огромное восхищение работой Мурада Мусаева в «Краснодаре».

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мыслями относительно выступлений «Краснодара » в этом сезоне Мир РПЛ .

На данный момент команда тренера Мурада Мусаева лидирует в таблице чемпионата, набрав 37 очков в 17 матчах.

– «Краснодар» сейчас показывает самую стабильную игру в чемпионате?

– Да, «Краснодар» – крутой. Огромное восхищение работой Мусаева и его прогрессом в качестве тренера.

Если год назад мы говорили, что ему чего‑то не хватает, то сейчас он растет вместе с командой. И смотреть на это – одно удовольствие. Российский специалист превратился в топ‑тренера, вписал новых людей в команду, замотивировал их.

Часто, когда мы относимся к кому‑то с симпатией, говорим, что вот, ему нужно время, в команде идет перестройка.

Если к тренеру относятся негативно, то ему это предъявляют в качестве аргумента, что вот, он ничего не может, у него ничего не получается. Здесь стакан либо наполовину пуст, либо наполовину полон.

В случае с Мусаевым стакан точно полон. В игру вписаны новые футболисты, были определенный перемены в составе.

«Краснодар» радует. Он стал сильнее, чем в прошлом году. И это заслуга Мусаева. «Краснодар» – однозначный фаворит сезона.

Если «быки» сохранят качество, то станут чемпионами, – сказал Георгий Черданцев.