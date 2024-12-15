Винисиус получил желтую за споры с судьей – он хотел карточку для соперника. Вингер «Реала» пропустит матч с «Севильей» в Ла Лиге
Винисиус пропустит следующий матч Ла Лиги из-за дисквалификации.
Вингер «Реала» возмутился тем, что судья Хуан Мартинес Мунуэра не показал желтую карточку игроку «Райо Вальекано», который держал бразильца руками. Эпизод случился на 74-й минуте матча 17-го тура Ла Лиги.
Винисиус эмоционально отреагировал на решение арбитра и высказал ему свое недовольство, за что получил предупреждение.
Эта карточка стала пятой для игрока в текущем сезоне Ла Лиги. Таким образом, Винисиус из-за дисквалификации пропустит матч против «Севильи» 22 декабря.
Изображения: x.com/mundodeportivo
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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