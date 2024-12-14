Роман Павлюченко: «Для меня Москва и Лондон одно и то же по ценам. Но сейчас курс фунта чуть другой, Лондон чуть дороже. Когда я был в Англии, курс был 45 рублей, а сейчас, наверное, 145»

Роман Павлюченко вспомнил, как жил в Англии и Лондоне.

«В Англии даже на третий год жизни мне было тяжело. Все-таки менталитет и люди там другие, даже отношение иное. Меня всегда тянуло на родину, хоть друзья прилетали ко мне, но не так часто. Всегда хотел домой, а моя жена, наоборот, хотела остаться в Англии. У нас на тот момент ребенок начал учиться и за полгода выучил язык. Потом жилье приобрели, поэтому жене было тяжело вернуться в Россию, а мне легко.

Лондон тоже очень крутой город, который мне нравился. Он тоже большой, все можно увидеть и купить. Это мегаполис. Там было много русских ресторанов, клубы и даже полно русских магазинов, где можно купить те же пельмени или сало. Единственное, язык разный.

Еще в Лондоне много разных национальностей. В Москве столько не встретишь. Лондон вообще поделен на шесть зон. В первой и второй зоне коренные англичане уже не живут – все уже в пятой и шестой, даже в четвертой зоне их не найти. В центре в основном индусы, арабы и русские. Все богатые и ездят на тех же машинах, но, например, с арабскими номерами. Они немного вытеснили англичан, а в Москве такого нет.

Когда я играл и у меня был контракт либо в Москве, либо в Лондоне, мне казалось, что цены одинаковые. Сейчас, уже после футбола, когда нет такого большого контракта, для меня Москва и Лондон одно и то же по ценам.

Единственное, сегодня курс фунта другой, поэтому сейчас Лондон дороже. Когда я был в Англии, курс был 45, а сейчас, наверное, 145, даже не знаю сколько он точно. А так все плюс-минус одинаково, потому что Лондон тоже дорогой город», – сказал экс-футболист «Тоттенхэма».