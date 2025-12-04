  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гусев за пиво на стадионах: «Вернутся спонсоры, реклама и интерес болельщиков. Если человек хочет напиться, он придет пьяный на стадион»
15

Гусев за пиво на стадионах: «Вернутся спонсоры, реклама и интерес болельщиков. Если человек хочет напиться, он придет пьяный на стадион»

Виктор Гусев о пиве на стадионах: вернутся спонсоры, реклама и интерес фанатов.

Комментатор Виктор Гусев поддержал возвращение продажи пива на стадионах.

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев ранее сообщил, что вместе с коллегами работает над законопроектом, который позволит продажу.

«Я в Сочи вел круглый стол «Футбол и пиво». Для меня это важнейшая тема. Считаю, что нужно вернуть пиво на стадионы.

Когда я был маленький, в 60-е годы, мы с папой ходили на футбол, там было пиво. И не только. Народ совершенно спокойно себя вел и реагировал. Только пусть мне не говорят, что тогда было какое-то другое время и поколение. Так не должны говорить. Тем более те, кто не жил тогда.

С пивом вернутся и спонсоры, и реклама, и интерес болельщиков. Если человек хочет напиться, он сделает это и придет пьяный на стадион», – сказал Гусев.

Кто выиграет ЧМ-2026?25056 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
logoпремьер-лига Россия
алкоголь и спорт
РИА Новости
деньги
бизнес и маркетинг
стадионы
logoВиктор Гусев
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов об алкоголе на стадионах: «Два бокала пива – не две бутылки водки, нормальная история. Вряд ли это скажется на безопасности – на футболе введен Fan ID, чего опасаться?»
3 декабря, 14:27
Депутат Ревенко за пиво на стадионах: «Мы почему своим людям не доверяем? Почему думаем, что кто-то напьется? У нас есть вся система контроля, Face ID. Давайте разрешать»
3 декабря, 13:02
Дмитрий Булыкин: «Надеюсь, что пиво поможет клубам, детско-юношескому спорту – привлечет дополнительные инвестиции. Это будет плюсом»
2 декабря, 02:13
Колосков о пиве на стадионах: «Какие буйные фанаты?! Они приходят футбол смотреть, ничего такого не будет. А для клубов большая польза – хорошие рекламные контракты»
1 декабря, 16:55
Главные новости
Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»
19 минут назад
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
28 минут назад
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
28 минут назадТесты и игры
«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА
29 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» победил ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» выиграла у «Крыльев»
29 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за 4 матча. Последняя победа была в августе 2024-го
30 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й
30 минут назад
Мойзес получил вторую желтую за фол на Батчи на 68-й минуте игры с «Краснодаром». Жоау забил ЦСКА на 70-й
50 минут назад
Между игроками «Краснодара» и ЦСКА произошла стычка, Кордоба и Мойзес повздорили в подтрибунном помещении. Оласа обвинил армейцев в расизме
сегодня, 17:26Видео
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сельты», «Эспаньол» – «Райо», «Севилья» сыграла вничью с «Валенсией»
сегодня, 17:20Live
Ко всем новостям
Последние новости
29-летнего футболиста неназванной сборной задержали в Лондоне по подозрению в нападении и драке. Его отпустили под залог, жертва нападения в больнице – расследование продолжается
2 минуты назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм», «Гамбург» одолел «Вердер»
2 минуты назад
Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас»
2 минуты назад
Скалони попросили надеть перчатки перед тем, как вынести кубок мира во время жеребьевки ЧМ-2026. Инфантино извинился перед тренером Аргентины, а Лионель пошутил, что его приняли за другого
3 минуты назад
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм» – 2:0. Шлоттербек и Брандт забили
4 минуты назад
«Наполи» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
8 минут назад
Диогу Далот: «МЮ» показал, что может быть хорош, нужно быть чуть более одержимыми победами и трофеями. Не хочу рассуждать о том, что нужно время – клуб требует результатов здесь и сейчас»
8 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Лорьяна», «Гавр» и «Париж» голов не забили, «Ницца» уступила «Анже»,
18 минут назад
Дубль Хиля принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» – 2:0
33 минуты назад
Вратарь «Сочи» Дегтев о 2:4 с «Локо»: «Какая хорошая игра, когда четыре мяча в воротах? У нас проблемы в обороне, надо разбираться»
42 минуты назад