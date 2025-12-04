Гусев за пиво на стадионах: «Вернутся спонсоры, реклама и интерес болельщиков. Если человек хочет напиться, он придет пьяный на стадион»

Виктор Гусев о пиве на стадионах: вернутся спонсоры, реклама и интерес фанатов.

Комментатор Виктор Гусев поддержал возвращение продажи пива на стадионах.

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев ранее сообщил, что вместе с коллегами работает над законопроектом, который позволит продажу.

«Я в Сочи вел круглый стол «Футбол и пиво». Для меня это важнейшая тема. Считаю, что нужно вернуть пиво на стадионы.

Когда я был маленький, в 60-е годы, мы с папой ходили на футбол, там было пиво. И не только. Народ совершенно спокойно себя вел и реагировал. Только пусть мне не говорят, что тогда было какое-то другое время и поколение. Так не должны говорить. Тем более те, кто не жил тогда.

С пивом вернутся и спонсоры, и реклама, и интерес болельщиков. Если человек хочет напиться, он сделает это и придет пьяный на стадион», – сказал Гусев.