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УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА из-за показа Крыма как части России на жеребьевке ЧМ-2026

Украинская ассоциация футбола недовольна показом Крыма как части России.

УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА из-за карты, показанной в трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. На ней Крым, являющийся частью России по законам и Конституции РФ, не указан как часть Украины. В видео ФИФА о процедуре жеребьевки отмечали команды, которые не могут встретиться по политическим причинам.

«Обращаемся к вам, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность относительно продемонстрированной 13 декабря 2024 года инфографической карты Европы», – говорится в заявлении УАФ.

В организации уточнили, что направили письма в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Граффстрема и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса.

Опубликовано: Sports
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