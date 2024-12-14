Шестеркин заменен во 2-м периоде после 5 шайб от «Лос-Анджелеса». Вратарь «Рейнджерс» пропустил 5 голов за матч в 5-й раз в сезоне

«Рейнджерс» заменили Игоря Шестеркина во 2-м периоде матча с «Лос-Анджелесом».

Клуб из Нью-Йорка принимает «Кингс» (1:5, второй период) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Голкипер «Рейнджерс » Игорь Шестеркин был заменен в середине второго периода.

Россиянин отразил 16 из 21 броска, он пропустил 5 шайб за матч в 5-й раз в этом сезоне.

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