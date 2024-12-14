Шестеркин заменен во 2-м периоде после 5 шайб от «Лос-Анджелеса». Вратарь «Рейнджерс» пропустил 5 голов за матч в 5-й раз в сезоне
«Рейнджерс» заменили Игоря Шестеркина во 2-м периоде матча с «Лос-Анджелесом».
Клуб из Нью-Йорка принимает «Кингс» (1:5, второй период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин был заменен в середине второго периода.
Россиянин отразил 16 из 21 броска, он пропустил 5 шайб за матч в 5-й раз в этом сезоне.
Шестеркин – это Кучеров в воротах! Мировой талант, трудом и характером пробившийся в суперзвезды
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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