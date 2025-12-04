На балансе «Химок» более 10 позиций имущества – светодиодный спортивный периметр за 6 млн рублей, футбольный стол, 2 скамейки для запасных, 2 дефибриллятора. На счетах – 634 957 рублей («РБ Спорт»)

Стал известен перечень имущества на балансе «Химок».

В рамках процедуры инвентаризации имущества «Химок» стал известен список основных средств, состоящих на балансе клуба.

По информации «РБ Спорт», в списке числится более 10 позиций: светодиодный спортивный периметр (балансовая стоимость более 6 млн рублей), футбольный стол (320 тысяч рублей), две скамейки для запасных игроков (93 тыс. рублей), ледогенератор (107 тыс. руб.), видеокамера (114 тыс. руб.), два дефибриллятора (110 тыс и 50 тыс. руб.), мебель офисная – 2 позиции (по 87 тыс. руб. каждая), МФУ лазерное цветное (10 тыс. руб.), сайт ФК «Химки» (861 тыс. руб.), салат-бар охлаждаемый (119 тыс. руб.), стол-керамогранит (62 тыс. руб.).

При этом в документе за подписью конкурсного управляющего отмечается, что имущество числится на балансе должника, но не было передано конкурсному управляющему.

Кроме того, по состоянию на 17 ноября на счетах «Химок» в банках находилось 634 957 рублей.

Арбитражный суд Московской области 9 сентября по ФНС признал «Химки » банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство. В ходе прошлого сезона сообщалось о задолженностях клуба по зарплатам перед игроками.