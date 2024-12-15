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«Голден Стэйт» выменял Денниса Шредера

Немецкий разыгрывающий усилил «Уорриорс».

Как информирует инсайдер ESPN Шэмс Чарания, «Голден Стэйт» выменял 31-летнего Шредера из «Бруклина», отдав взамен Де’Энтони Мелтона и 3 пика второго раунда.

У Шредера истекающее соглашение на 13 млн долларов.

Ранее Де’Энтони Мелтон выбыл из-за разрыва крестообразных связок на весь сезон. Его контракт – 12,8 млн долларов.

Кроме того, «Уорриорс» получат от «Нетс» один пик второго раунда.

Шредер – один из лучших разыгрывающих в этом сезоне. Его средние показатели – 18,4 очка и 6,6 передачи за 33,6 минуты. Он совершает 6,5 трехочковых и реализует 39% из них.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр признавал, что у команды возникли проблемы после травмы Мелтона: команде необходим дополнительный разыгрывающий, способный организовать атаку резервной пятерки и реализовывать дальние броски.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: ESPN
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