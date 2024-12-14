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Вяльбе о словах про «бомбу на Лондон»: «Это больше была шутка. Просто я знаю, что в любом случае все любят и уважают только сильных»

Елена Вяльбе заявила, что ее слова про бомбу были в большей степени шуткой.

В сентябре глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), говоря об отстранении российских спортсменов, заявила: «Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили».

– И все же ваши слова всегда звучат очень громко.

– У меня никаких политических заявлений вообще никогда…

– Ну как? По поводу использования ядерного оружия, например.

– Да я не говорила про ядерное оружие. Все там уже приплели что-то. Ну, понятно, что это больше где-то была шутка. Хотя я, кстати, не хочу оправдываться. Просто я знаю, что в любом случае все любят и уважают только сильных людей. 

– А потом вы свою шутку дезавуировали, она еще смешнее получилась. 

– Нет, я не говорю, что я так шучу. Просто когда каждый раз еще тоже одни и те же вопросы задают, то это начинает раздражать. Ты уже не знаешь, сколько можно? 40 раз ты ответил на один и тот же вопрос: «Как вы думаете, когда вас пустят на международную арену?» Ну я же не бог, чтобы узнать.

Хотя, думаю, что в статусе с гимном и флагом возвращение не произойдет очень быстро. Даже по окончании СВО еще будет какой-то период, когда нас подрессируют, – сказала Вяльбе.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Комсомольская правда»
logoЕлена Вяльбе
Политика
ФЛГР
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