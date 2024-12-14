Депутат Терюшков о Fan ID: «Отмену продвигают не противники цифровизации. Паспорт может мешать только тем, кто имеет в планах нарушать закон»

Роман Терюшков высказался относительно возможности отмены Fan ID.

Ранее стало известно, что комитет Государственной Думы по спорту рекомендовал отклонить проект об отмене Fan ID.

«Авторы законопроекта не изучили действующие нормы права, которые регулируют порядок использования персонифицированной карты болельщика.

Законом установлено, что организатор официального мероприятия вправе устанавливать требования к продаже входных билетов, в том числе с использованием систем идентификации личности.

Чтобы принять или отменить решение об использовании паспорта болельщика при проведении спортивного мероприятия, не надо изменять закон, это право законодателем дано министерству спорта, как уполномоченному органу. Именно министерство устанавливает перечень мероприятий, где применяется паспорт болельщика.

Мировая практика проведения спортивных матчей по футболу говорит о целесообразности регулирования порядка на стадионах и исключения злостных случаев нарушения общественной безопасности.

Продвигают тему отмены паспорта болельщика не противники цифровизации. Очевидно, что эти люди пользуются и госуслугами, и банковскими приложениями, каршерингом и парковами.

Значит паспорт может мешать только тем, кто имеет в планах нарушать закон», – сказал член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту и бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.