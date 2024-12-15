32+8+6+5 от Шэя Гилджеса-Александера помогли «Тандер» пройти в финал Кубка НБА

Шэй Гилджес-Александер стал лучшим в матче против «Хьюстона».

Разыгрывающий «Оклахомы» помог своей команде взять верх в полуфинале Кубка НБА (111:96).

В его активе 32 очка, 8 подборов, 6 передач, 5 перехватов и 1 блок-шот. Защитник реализовал 8 из 21 броска с игры, 2 из 6 трехочковых и 14 из 15 штрафных.