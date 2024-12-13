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Армрестлинг. King of the Table 13. Леван поборется с Кадореттом, Чаффи встретится с Дукатом, Шоу против Холла, Маск – Барбоза, другие поединки

Леван Сагинашвили поборется с Джерри Кадореттом на King of the Table.

Встреча возглавит кард турнира по армрестлингу, который пройдет 14 декабря.

Армрестлинг

King of the Table 13

Атлантик-Сити, США

Начало – 21:00 по московскому времени (14 декабря), прямая трансляция – на «Кинопоиске».

Мужчины

Правая рука

Джерри Кадоретт (США) – Леван Сагинашвили (Грузия)

Сандрис Шедис (Латвия) – Рустам Бабаев (Украина)

Дейв Чаффи (США) – Габор Ботта Дукат (Венгрия)

Пол Линн (США) – Красимир Костадинов (Болгария)

Брайан Шоу (США) – Эдди Холл (Великобритания)

Лаклан Адэр (Австралия) – Ларс Рорбаккен (Норвегия)

Мэтт Маск (Канада) – Марсио Барбоза (Бразилия)

Кевин Палко (США) – Джозеф Меранто (США)

Левая рука

Кори Уэст (США) – Тобиас Спорронг (Швеция)

Женщины

Правая рука

Габи Васконселос (Бразилия) – Барбора Байчова (Словакия)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
результаты
результаты
Армрестлинг
King of the Table
Леван Сагинашвили
Дейв Чаффи
Джерри Кадоретт
Мэтт Маск
Красимир Костадинов
Кори Уэст
Пол Линн
Ларс Рорбаккен
Тобиас Спорронг
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