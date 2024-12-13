Армрестлинг. King of the Table 13. Леван поборется с Кадореттом, Чаффи встретится с Дукатом, Шоу против Холла, Маск – Барбоза, другие поединки
Леван Сагинашвили поборется с Джерри Кадореттом на King of the Table.
Встреча возглавит кард турнира по армрестлингу, который пройдет 14 декабря.
King of the Table 13
Атлантик-Сити, США
Начало – 21:00 по московскому времени (14 декабря), прямая трансляция – на «Кинопоиске».
Мужчины
Правая рука
Джерри Кадоретт (США) – Леван Сагинашвили (Грузия)
Сандрис Шедис (Латвия) – Рустам Бабаев (Украина)
Дейв Чаффи (США) – Габор Ботта Дукат (Венгрия)
Пол Линн (США) – Красимир Костадинов (Болгария)
Брайан Шоу (США) – Эдди Холл (Великобритания)
Лаклан Адэр (Австралия) – Ларс Рорбаккен (Норвегия)
Мэтт Маск (Канада) – Марсио Барбоза (Бразилия)
Кевин Палко (США) – Джозеф Меранто (США)
Левая рука
Кори Уэст (США) – Тобиас Спорронг (Швеция)
Женщины
Правая рука
Габи Васконселос (Бразилия) – Барбора Байчова (Словакия)
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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