Дмитрий Булыкин: «Функции ВАР нужно расширить – хочется, чтобы смотрели вторые желтые, угловые, штрафные и так далее. Система будет совершенствоваться и только помогать судьям»

Дмитрий Булыкин: функции ВАР нужно расширить.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предложил расширить полномочия ВАР в России.

«Нет, ВАР не испортил наших судей. Просто нужно расширить функции, я думаю, помощники должны смотреть все. Потому что много цепочек, которые тянут друг за другом, хочется, чтобы ВАР смотрел и вторые желтые карточки, угловые, штрафные и тому подобное.

Я думаю, эта система будет совершенствоваться и только помогать нашим судьям, а они будут лучше понимать игру и судить по одним и тем же трактовкам», – cказал Булыкин.