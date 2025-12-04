Дмитрий Булыкин: «Функции ВАР нужно расширить – хочется, чтобы смотрели вторые желтые, угловые, штрафные и так далее. Система будет совершенствоваться и только помогать судьям»
Дмитрий Булыкин: функции ВАР нужно расширить.
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предложил расширить полномочия ВАР в России.
«Нет, ВАР не испортил наших судей. Просто нужно расширить функции, я думаю, помощники должны смотреть все. Потому что много цепочек, которые тянут друг за другом, хочется, чтобы ВАР смотрел и вторые желтые карточки, угловые, штрафные и тому подобное.
Я думаю, эта система будет совершенствоваться и только помогать нашим судьям, а они будут лучше понимать игру и судить по одним и тем же трактовкам», – cказал Булыкин.
Кто выиграет ЧМ-2026?25048 голосов
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости