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Лыжи. Кубок России. Фалеева, Баранова, Дарья Непряева, Горбунова, Истомина, Смирнова, Крупицкая, Пантрина выступят в квалификации конькового спринта

14 декабря женщины пробегут коньковый спринт на Кубке России по лыжным гонкам.

Кубок России по лыжным гонкам

3-й этап

Чусовой

Женщины

Спринт, свободный стиль 

Начало квалификации – 9.00 по московскому времени, начало финалов – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляцияздесь.

Старт-лист 

1. Арина Былинко 

2. Алена Перевозчикова

3. Анастасия Фалеева 

4. Алена Баранова 

5. Алеся Рушенцева 

8. Елизавета Пантрина 

10. Елизавета Маслакова 

11. Анастасия Прокофьева 

14. Екатерина Евтягина 

16. Евгения Крупицкая 

18. Дарья Непряева 

20. Лидия Горбунова

21. Екатерина Смирнова 

23. Мария Истомина 

24. Алиса Жамбалова 

25. Татьяна Сорина 

26. Лариса Рясина 

27. Арина Каличева 

28. Анастасия Игнатьева 

29. Дарья Белослудцева

30. Анастасия Доценко 

33. Екатерина Мегедь 

Полный старт-лист здесь. 

Расписание третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАнастасия Фалеева
logoАнастасия Прокофьева (Рыгалина)
logoЕвгения Крупицкая
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoДарья Непряева
logoМария Истомина
logoАлиса Жамбалова
Екатерина Смирнова
Анастасия Доценко
logoКубок России
Екатерина Евтягина
результаты
Алеся Рушенцева
Екатерина Мегедь
спринт (жен)
Арина Каличева
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Анастасия Игнатьева
Алена Перевозчикова
Лариса Рясина
logoАрина Былинко
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
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