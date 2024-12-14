Лыжи. Кубок России. Фалеева, Баранова, Дарья Непряева, Горбунова, Истомина, Смирнова, Крупицкая, Пантрина выступят в квалификации конькового спринта
14 декабря женщины пробегут коньковый спринт на Кубке России по лыжным гонкам.
Кубок России по лыжным гонкам
3-й этап
Чусовой
Женщины
Спринт, свободный стиль
Начало квалификации – 9.00 по московскому времени, начало финалов – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.
Старт-лист
1. Арина Былинко
2. Алена Перевозчикова
4. Алена Баранова
5. Алеся Рушенцева
10. Елизавета Маслакова
14. Екатерина Евтягина
18. Дарья Непряева
20. Лидия Горбунова
23. Мария Истомина
24. Алиса Жамбалова
25. Татьяна Сорина
26. Лариса Рясина
27. Арина Каличева
28. Анастасия Игнатьева
29. Дарья Белослудцева
33. Екатерина Мегедь
Полный старт-лист здесь.
Расписание третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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