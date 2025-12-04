Джейми Каррагер: «Ливерпуль» сделал шаг назад против «Сандерленда» – выглядел так, будто не может забить. Тревожное качество игры, в 1-м тайме команда была словно сонная, все медленно»
Джейми Каррагер: «Ливерпуль» будто бы не мог забить «Сандерленду».
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер остался недоволен игрой команды в матче АПЛ против «Сандерленда» (1:1).
«Очень-очень тревожное качество игры. Такое ощущение, что команда сделала шаг назад. Они выглядели так, будто не могут забить. Им не хватало энергии, темпа, скорости и мощи. Это действительно тревожит.
«Ливерпуль» был ужасен в первом тайме. Они были как будто сонные, все выглядело очень медленно», – сказал Джейми Каррагер.
