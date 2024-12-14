Майк Кинэн: «Россия должна быть на Олимпиаде-2026 и на МЧМ-2025. В мире сейчас много нарушений и несправедливости»

Майк Кинэн заявил, что Россия должна участвовать в Олимпиаде 2026 года.

Решение по вопросу участия сборной России по хоккею в зимних Играх ожидается в марте 2025 года. Соревнования пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

– Слышали новости? Роман Ротенберг заявил, что, по слухам, TSN и какие-то люди в Канаде хотят вернуть сборную России на молодежный чемпионат мира.

– Думаю, что в мире сейчас много нарушений и несправедливости. И не знаю, что имелось в виду, но попытки такие не удивительны.

Россия должна быть не только на молодежном чемпионате мира, но и на Олимпиаде 2026 года. Эти обсуждения будут продолжаться.

Конечно, с соревновательной точки зрения и интереса к чемпионатам мира на любом уровне – юниорском, молодежном, взрослом – сейчас турнирам, без сомнения, не хватает сборных России.

Но надо понимать, что принятые решения были сделаны за пределами спортивного мира. Это политика, – сказал тренер сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала Майк Кинэн .

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