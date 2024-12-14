«Россия 25» в овертайме обыграла Беларусь на Кубке Первого канала – 4:3. Победный гол забил Кузнецов

«Россия 25» в овертайме обыграла Беларусь на Кубке Первого канала.

Матч второго тура завершился победой команды Романа Ротенберга в овертайме со счетом 4:3. Победную шайбу с передачи Василия Глотова забросил форвард СКА Евгений Кузнецов .

Отметим, что по ходу третьего периода «России 25 » пришлось отыгрываться. После 40 минут игры счет был 3:2 в пользу Беларуси. Счет на 46-й минуте в большинстве сравнял Богдан Конюшков .

Российская команда уступила сопернику по броскам в створ – 20:26, Беларусь получила шесть малых штрафов против одного у оппонента.

В последнем туре Беларусь встретится со сборной мира КХЛ, «Россия 25» – с Казахстаном.

Положение команд: «Россия 25» – 4 (2), Беларусь – 3 (2), сборная мира КХЛ – 0 (1), Казахстан – 0 (1).

Кубок Первого канала. «Россия 25» в овертайме обыграла Беларусь, Казахстан встретится со сборной мира КХЛ