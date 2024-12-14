0

Лыжи. Кубок мира. Женщины пробегут спринт свободным стилем

14 декабря на Кубке мира по лыжным гонкам пройдет женский коньковый спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

3-й этап

Давос, Швейцария

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 16:45 по московскому времени (финалы – после 19:15 на «Матч! Арене»)

Старт-лист еще не опубликован. Полный список участников появится здесь.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира
результаты
лыжные гонки
спринт (жен)
Лыжи в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Кубок России. Непряева, Сорина, Фалеева, Истомина и Пантрина выступят в 1/4 финала конькового спринта
48 минут назадLive
Лыжи. Кубок России. Устюгов с лучшим временем отобрался в 1/4 финала конькового спринта, Терентьев – с 4-м, Большунов – с 25-м
31сегодня, 07:10
Лыжи. Кубок мира. Мужчины выступят в спринте свободным стилем
1сегодня, 07:06
Ски-альпинистка Прохорова о Кубке мира в Куршевеле «Мне запретили использовать мой шлем и рюкзак. У меня будет шлем из команды Швейцарии и рюкзак из команды Италии»
4вчера, 20:08
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Клэбо и Гульберг победили в командном спринте свободным стилем, Рибли и Гронд – 2-е, Хагстрем и Ангер – 3-и
27вчера, 18:00
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Рибом и Сундлинг выиграли командный спринт свободным стилем, Шлинн и Фоснес – 2-е
24вчера, 17:41
Вяльбе и Исинбаева не вошли в обновленный состав исполкома Олимпийского комитета России
28вчера, 12:40
Елена Вяльбе: «Устюгов тренировался, готовился, был мотивирован. Думаю, в каких-то гонках он обязательно будет выстреливать»
2вчера, 08:42
Тренер сборной России по ски-альпинизму: «Прохорова летит на Кубок мира одна. Трудно сказать, какие перспективы ее выступления на этом старте»
3вчера, 07:36
Расписание третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом
16вчера, 05:01
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев и Горбунов делят первое место, Коростелев – 3-й, Большунов – 5-й
12 декабря, 14:09
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Каличева – 2-я, Крупицкая – 3-я
12 декабря, 14:03
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Амундсен продолжает лидировать, Ниенге – 2-й, Клэбо – 3-й
148 декабря, 11:19
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1229 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Рекомендуем