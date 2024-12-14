Лыжи. Кубок мира. Женщины пробегут спринт свободным стилем
14 декабря на Кубке мира по лыжным гонкам пройдет женский коньковый спринт.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
3-й этап
Давос, Швейцария
Женщины
Спринт, свободный стиль
Начало квалификации – 16:45 по московскому времени (финалы – после 19:15 на «Матч! Арене»)
Старт-лист еще не опубликован. Полный список участников появится здесь.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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