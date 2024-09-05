Претенденты на «Золотой мяч», «Спартак» хочет взять Кордобу, Промес нашел клуб, контракты академии Плющенко и другие новости

1. Объявлены имена 30 претендентов на «Золотой мяч» по версии France Football. Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц – среди них. Ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси не номинированы впервые с 2003 года, ушла эпоха?

Лунин, Доннарумма, Мамардашвили, Меньян, Дибу Мартинес, Кобель, Уильямс из ЮАР поборются за приз имени Яшина лучшему вратарю. Гвардиола, Алонсо, Анчелотти, де ла Фуэнте, Гасперини, Скалони номинированы на приз тренеру года. «Реал», «Ман Сити», «Байер», «Боруссия» и «Жирона» претендуют на приз лучшему клубу. Ямаль, Гюлер, Майну, Кубарси, Гарначо, Тель, Заир-Эмери поборются за приз лучшему молодому игроку мира.

2. «Динамо» проиграло «Куньлуню» в стартовом матче сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ, «Авангард» победил «Сибирь», «Трактор» уступил «Автомобилисту» и другие результаты дня. Тренеру «Адмирала» Тамбиеву шайбой до крови разбили голову в матче с «Витязем».

3. US Open. Медведев проиграл Синнеру, Дрэйпер вышел в полуфинал. У женщин Швентек уступила Пегуле, Мухова вышла в полуфинал.

4. Трансферы. «Галатасарай» арендовал Осимхена и заплатит ему 6 млн евро за сезон, у «Наполи» есть опция продления контракта с форвардом до 2027 года. «Рома» подписала Хуммельса на год, зарплата экс-защитника «Боруссии» – 2,5 млн евро плюс бонусы. Промес перейдет в «Юнайтед» Дубай из 2-й лиги ОАЭ, в соглашении есть опция бесплатного возвращения в «Спартак» зимой при снятии запрета на выезд. «Реал» хочет подписать Родри в 2025 году. «Аль-Наср» предлагает Рабьо 20 млн евро в год. Каземиро интересен «Галатасараю».

Громкие инсайды есть и в России. «Спартак» предложил 16 млн евро за Кордобу, и «Краснодар» согласился, но, кажется, сделка сорвалась, хотя на колумбиец мог получить 3 млн евро в год – все из-за требований агента. «Краснодар» подпишет Даку из «Рубина», если Джон все же уйдет. «Локомотив» купит защитника сборной Мексики Монтеса у «Альмерии» за 6 млн евро. А ЦСКА завершил трансферную кампанию из-за дефицита бюджета, у клуба нет денег даже на одного игрока.

5. Рафу Мира выпустили под залог после дачи показаний в суде, форвард «Валенсии» подозревается в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Предполагаемая жертва испанца заявила, что ее били кулаками и совершили сексуальное насилие в бассейне, девушка и ее подруга познакомились с футболистом и его другом в ночном клубе. Есть и другие детали: Мир ввел пальцы во влагалище обвиняющей его девушке, запершись с ней в туалете и игнорируя просьбы отпустить ее, домогательства начались еще в такси по пути домой.

6. Фигуристы из академии Плющенко по контракту обязаны писать в соцсетях благодарности спонсорам и то, что попросит тренер.

7. Клубы Мир РПЛ предлагают сделать открытыми рейтинг судей и систему назначений, ввести представителя в Экспертно-судейскую комиссию РФС и публиковать переговоры арбитров с ВАР.

8. «Барселона» показала новую выездную форму: черный – доминирующий цвет, номера и фамилии – красные. «Спартак» и «Мираторг» стали партнерами: «Кто мы? Мясо!🥩»

9. «Амкал» пробился в 4-й раунд Фонбет Кубка России, дважды забив «Космосу» из Leon Второй лиги с пенальти (2:1), и стал вторым медийным клубом, прошедшим 3 раунда.

10. Российские спортсмены завоевали 7 медалей на Паралимпийских играх в Париже 4 сентября: три золота и серебро в легкой атлетике, золото и две бронзы в плавании. Медальный зачет – здесь.

11. В «Феррари» отказались от приглашения Эдриана Ньюи из-за нежелания переплачивать. Британский конструктор будет зарабатывать в «Астон Мартин» 26 миллионов долларов в год.

Цитаты дня:

Винисиус о расизме в Испании: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране»

Сафонов о еде во Франции: «Без борща тяжеловато, но в Париже есть места, где готовят русскую еду. Заезжал туда, когда совсем тяжело становилось»

Дзюдоист Адамян о работе с хоккеистами СКА: «Ротенберг уже заказал кимоно на всю команду. Вскоре начнем полноценно включать дзюдо в тренировки»

Мать Парсеговой о суде с академией Плющенко: «Цена психологического состояния ребенка гораздо выше любых сумм в деле. Жаль, что за это не подают иски»

Михаил Дегтярев: «Люди, сменившие спортивное гражданство и заседающие потом в Госдуме, вызывают у меня брезгливость»

Карпин о бане сборной: «Очень боюсь, что могут еще 10 лет не возвращать, но что делать тогда? Я, может, лет через 10 умру»

Орри о Дончиче: «Придется отбирать у него пиво. Лука не из тех, кто легко сохраняет форму»