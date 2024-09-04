Гвардиола, Алонсо, Анчелотти, де ла Фуэнте, Гасперини, Скалони номинированы на приз тренеру года от France Football

Определены номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football.

На награду от французского журнала претендуют следующие специалисты:

(« »), (« »), (сборная ), (« »), (« »), Лионель Скалони (сборная Аргентины).

Победитель в этой номинации будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча» 28 октября.