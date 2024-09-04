Гвардиола, Алонсо, Анчелотти, де ла Фуэнте, Гасперини, Скалони номинированы на приз тренеру года от France Football

Теги Байер Аталанта Карло Анчелотти Хаби Алонсо Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Лионель Скалони серия А Италия Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Аргентины по футболу рейтинги Пеп Гвардиола Золотой мяч Джан Пьеро Гасперини Луис де ла Фуэнте Футбол

Определены номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football.

На награду от французского журнала претендуют следующие специалисты:

Хаби АлонсоБайер»), Карло АнчелоттиРеал»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро ГаспериниАталанта»), Пеп ГвардиолаМанчестер Сити»), Лионель Скалони (сборная Аргентины). 

Победитель в этой номинации будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча» 28 октября. 

39 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мне кажется, что Хаби Алонсо заслужил больше всех
+22
-4
+18
Хаби Алонсо выдал исторический сезон.Я за него
+16
0
+16
де ла фуэнтэ возьмет
+5
0
+5
А где Семак?
+5
-1
+4
Выбор трудный, но я бы отдал премию Де ла Фуэнте. Потому что он реально собрал всех лучших, дал шанс молодежи, которая оправдала всего его надежды, но и показал самый красивый футбол на Евро!
+4
0
+4
Я бы все таки отдал голос ДЛФ. Испания с ним играет лучше, чем звездное поколение при Дел Боске.
P/S Речь не о том, что нынешняя сборная сильнее той. Просто она сегодня в футбол играет лучше.
+5
-1
+4
Ответ &_Bishep_&
Я бы все таки отдал голос ДЛФ. Испания с ним играет лучше, чем звездное поколение при Дел Боске. P/S Речь не о том, что нынешняя сборная сильнее той. Просто она сегодня в футбол играет лучше.
да даже по по составу нынешняя сборная испании в разы слабее сборной де боске)тут только родри топ игрок,ну может еще карвахаль.остальные игроки либо только на пути к топам из за возраста,либо просто хорошие но не более
+3
0
+3
Ответ Predator87
то есть чемп германии выиграть почетнее чем евро?))
Боже
Да хоть франции или хорватии, тут дело в поистине историческом сезоне для леверкузена в целом, за то что он сделал именно с этой командой вполне себе очевидный фаворит на награду, как и раньери в свое время получил её за чудо с лестером
в чем проблема?
+2
0
+2
Ответ Да всем насрать
Нет у него шансов против Анчелотти, как и у любого другого тренера. Если бы не провальный финал ЛЕ, то какие-то надежды были бы. А так, победитель очевиден
Как раз не очевиден.
+2
0
+2
Анчелотти!
+8
-6
+2
Ответ Hi Hi
Средние игроки это лучший опорник в мире, лучший ПЗ мира, 2 лучших молодых вингера мира, и ещё парочка добротных полузащитников
Никто не ставил на Испанию. Главной звездой был Родри, следом шёл Карвахаль. Остальные игроки не имели такого статуса перед турниром. Нико и Ямаль до Евро считались талантливыми игроками, не более. Про остальных и говорить нечего.
+1
0
+1
Ответ Homelander_666
Сложный выбор. Анчи, учитывая все обстоятельства, провёл великий сезон, как и Алонсо. Де ла Фуэнте со средними игроками показал лучшую игру на Евро и взял турнир. Я не знаю, кто из троих больше достоин.
Средние игроки это лучший опорник в мире, лучший ПЗ мира, 2 лучших молодых вингера мира, и ещё парочка добротных полузащитников
0
0
0
Ответ Predator87
да даже по по составу нынешняя сборная испании в разы слабее сборной де боске)тут только родри топ игрок,ну может еще карвахаль.остальные игроки либо только на пути к топам из за возраста,либо просто хорошие но не более
Плюс ещё какие скальпы на пути: Италия, Хорватия (эти со звёздочкой на нынешний уровень, но всё же), Германия, Франция, Англия🤓
0
0
0
Ответ Predator87
ну так евро вне конкуренции))помню скалони выиграл чм и стал лучшим тренером года)так что крупные турниры выходят на 1 автоматом,что в принципе правильно
Вообще нет. ЧМ действительно вне конкуренции. У Евро пониже статус.
0
0
0
Ответ Homelander_666
Сложный выбор. Анчи, учитывая все обстоятельства, провёл великий сезон, как и Алонсо. Де ла Фуэнте со средними игроками показал лучшую игру на Евро и взял турнир. Я не знаю, кто из троих больше достоин.
ну так евро вне конкуренции))помню скалони выиграл чм и стал лучшим тренером года)так что крупные турниры выходят на 1 автоматом,что в принципе правильно
0
0
0
Ответ Predator87
да даже по по составу нынешняя сборная испании в разы слабее сборной де боске)тут только родри топ игрок,ну может еще карвахаль.остальные игроки либо только на пути к топам из за возраста,либо просто хорошие но не более
Что значит ну может ещë Карвахаль? Дани и есть топовый правый латераль.
0
0
0
Ответ Predator87
то есть чемп германии выиграть почетнее чем евро?))
Ну, если учесть, что один побеждает с одним из фаворитов, а второй с теми, кто не побеждал никогда, то в моем понимании - да, почетнее
Еще и выиграть, оставшись непобежденным - невероятное достижение
Какой бы ни был чемпионат
Если посмотреть на историю, то такие команды в топ-5 за всю историю можно перечесть на пальцах чуть ли не одной руки (а может быть и не чуть ли не)
0
0
0
Ответ Predator87
да даже по по составу нынешняя сборная испании в разы слабее сборной де боске)тут только родри топ игрок,ну может еще карвахаль.остальные игроки либо только на пути к топам из за возраста,либо просто хорошие но не более
Ну тут, кто же спорит? У той Испании даже на скамейке сидели мировые звезды.. Ну вот парадокс, нынешние , мало того, что играют острее и результативнее, так еще и обладают более сильной психологией.
0
0
0
Ответ Егор Годин
Мне кажется, что Хаби Алонсо заслужил больше всех
то есть чемп германии выиграть почетнее чем евро?))
+6
-6
0
Я бы отдал Хаби Алонсо. Претендентов много в этом году, но его сезон с Байером настоящее чудо. Такое нужно поощрять
0
0
0
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!

Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133 65 10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)

Заранее Вам большое человеческое спасибо.
0
0
0
Де Ля Фуенте уникальный тренер, такую лонгитюдную работу привести. Аналогов не припомню, хотя могу ошибаться
0
0
0
Алонсо без вариантов, второй папа Карло
0
0
0
Сложный выбор. У каждого есть трофей в этом году.
0
0
0
Сложно...
0
0
0
Мостовой был бы там, если бы его пригласили)
0
0
0
1) Хаби Алонсо 2) Луис де ла Фуэнте 3) Джан Пьеро Гасперини
+2
-2
0
ну тут де ла фээнте.взять евро с испанией где топ игроков почти нет дорогого стоит
+1
-1
0
Де Ла Фунтэ или Алонсо должны забирать !
+1
-1
0
С детства за Алонсо!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий