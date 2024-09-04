Гвардиола, Алонсо, Анчелотти, де ла Фуэнте, Гасперини, Скалони номинированы на приз тренеру года от France Football
Определены номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football.
На награду от французского журнала претендуют следующие специалисты:
Хаби Алонсо («Байер»), Карло Анчелотти («Реал»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Лионель Скалони (сборная Аргентины).
Победитель в этой номинации будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча» 28 октября.
P/S Речь не о том, что нынешняя сборная сильнее той. Просто она сегодня в футбол играет лучше.
Да хоть франции или хорватии, тут дело в поистине историческом сезоне для леверкузена в целом, за то что он сделал именно с этой командой вполне себе очевидный фаворит на награду, как и раньери в свое время получил её за чудо с лестером
в чем проблема?
Еще и выиграть, оставшись непобежденным - невероятное достижение
Какой бы ни был чемпионат
Если посмотреть на историю, то такие команды в топ-5 за всю историю можно перечесть на пальцах чуть ли не одной руки (а может быть и не чуть ли не)
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.