Ямаль, Гюлер, Майну, Кубарси, Гарначо, Тель, Заир-Эмери номинированы на приз лучшему молодому игроку мира от France Football
Названы номинанты на «Копа Трофи».
На приз лучшему молодому игроку мира по версии France Football претендуют:
Пау Кубарси, Ламин Ямаль (оба – «Барселона»), Алехандро Гарначо, Кобби Майну (оба – «Манчестер Юнайтед»), Арда Гюлер («Реал»), Карим Конате («Ред Булл Зальцбург»), Жоау Невеш, Уоррен Заир-Эмери (оба – «ПСЖ»), Савио Морейра («Манчестер Сити»), Матис Тель («Бавария»).
Награду, названную в честь бывшего полузащитника сборной Франции Раймона Копа, вручают лучшему футболисту мира не старше 21 года.
Имя нового лауреата премии будет объявлено на церемонии вручения «Золотого мяча» 28 октября.
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