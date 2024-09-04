Ямаль, Гюлер, Майну, Кубарси, Гарначо, Тель, Заир-Эмери номинированы на приз лучшему молодому игроку мира от France Football

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Названы номинанты на «Копа Трофи».

На приз лучшему молодому игроку мира по версии France Football претендуют:

Пау Кубарси, Ламин Ямаль (оба – «Барселона»), Алехандро Гарначо, Кобби Майну (оба – «Манчестер Юнайтед»), Арда ГюлерРеал»), Карим КонатеРед Булл Зальцбург»), Жоау Невеш, Уоррен Заир-Эмери (оба – «ПСЖ»), Савио МорейраМанчестер Сити»), Матис ТельБавария»). 

Награду, названную в честь бывшего полузащитника сборной Франции Раймона Копа, вручают лучшему футболисту мира не старше 21 года.

Имя нового лауреата премии будет объявлено на церемонии вручения «Золотого мяча» 28 октября. 

34 комментария
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интрига отсутствует
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Ямаль. который самый молодой, естественно.
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Ответ Бестрофеник 2024
Комментарий скрыт
У нового Месси нет конкурентов:)

Все таки в плей офф Евро сделал столько же голевых действий, сколько Роналду за 11 ЧМ/Евро
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Ямаль должен брать
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Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
Получай раз ждёшь
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Тут Ямаль без вариантов. Такое шоу на Евро, которое он устроил, не забудется очень долго.
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Везде пихают Гюлера, который вспышками играет)
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+8
Ответ Олег Олег
А Уильямс? Или он старый? Конечно Ямаль ! -остальные и рядом не стоят.
Ему 22
+6
0
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Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
Тебя даже минусовать жалко
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Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
Любит: МЮ, Реал Мадрид, Роналду, Гарначо. Понятно.
+3
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Ответ Любезный Коссутий
Ямаль. который самый молодой, естественно.
Без вариантов в этом году. При всём уважении к другим участникам.
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Ямал заслужил.
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Ямаль в этом году без конкуренции. Должен увеличить количество Ла Масийских Голден Боев до 4
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Будем объективны: Ямаль
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А я ведь помню, как глумились, когда Гулер выбрал Реал, а не Барсу, а по итогу вышел целый Ямаль как ответка за угон молодого игрока) Да так вышел, что сгорело очень много фанатов сами знаете кого, и месяц за месяцем писали гадости про Ламина, а он весь год утирал их своими действиями на поле, даже во время Евро помню как про него отзывались «некоторые», и просто бац пощечину от юнца, и в новом сезоне продолжает божить и показывать прекрасный зрелый футбол! Мучо Барса! Gracias! ☝🏼
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+2
А Уильямс? Или он старый?
Конечно Ямаль ! -остальные и рядом не стоят.
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+2
Ответ Tristan...
Ямаль в этом году без конкуренции. Должен увеличить количество Ла Масийских Голден Боев до 4
а у мадридских Гондон Боев сколько таких наград?🥴🤣
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Турки конечно голосов бустануть могут, но Ямаль забрать должен
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Ответ Александр Северный
а у мадридских Гондон Боев сколько таких наград?🥴🤣
У этих позорищ - 0.
Воспитанники одного клуба берут Голден Бои и ЗМ.
Воспитанники другого клуба снимают порочащие Реал видосы
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тут без вариантов.
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Ямаль 100% взял евро и при чем был важной частью этой победы и команды
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Ямаль само собой
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Ямаль должен забирать
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Ответ Бестрофеник 2024
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What are you looking at, fool
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Ямаль без вариантов
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тут Ямаль без варианитов !!!
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Что там по Тейлор Свифт?)
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