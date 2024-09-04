Ямаль, Гюлер, Майну, Кубарси, Гарначо, Тель, Заир-Эмери номинированы на приз лучшему молодому игроку мира от France Football

Названы номинанты на «Копа Трофи».

На приз лучшему молодому игроку мира по версии France Football претендуют:

, Ламин Ямаль (оба – « »), , (оба – « »), (« »), (« »), , Уоррен Заир-Эмери (оба – « »), (« »), (« »).

Награду, названную в честь бывшего полузащитника сборной Франции Раймона Копа, вручают лучшему футболисту мира не старше 21 года.

Имя нового лауреата премии будет объявлено на церемонии вручения «Золотого мяча» 28 октября.