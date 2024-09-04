Михаил Дегтярев: «Люди, сменившие спортивное гражданство и заседающие потом в Госдуме, вызывают у меня брезгливость»

Михаил Дегтярев рассказал, кто вызывает у него брезгливость в Госдуме

В частности, министр спорта РФ выступил на форуме ВЭФ во Владивостоке и поддержал российских паралимпийцев, выступающих на Играх-2024 в Париже.

«Я бы хотел оттолкнуться от паралимпийцев. Они пока, к сожалению, выступают в нейтральном статусе, но, надеюсь, это изменится. Почему так ополчились на наших атлетов, которые поехали в Париж в нейтральном статусе? Я считаю, это несправедливо.

У меня, например, вызывают вопросы спортсмены, сменившие спортивное гражданство. Я уверен, это вызывает вопросы у подавляющего большинства граждан России. А те, кто выступают в нейтральном статусе, несмотря на все трудности, завоевывают медали, вот их нужно поддерживать.

Люди же, сменившие спортивное гражданство и заседающие потом в Госдуме, вызывают у меня брезгливость», – сказал Дегтярев.