Михаил Дегтярев: «Люди, сменившие спортивное гражданство и заседающие потом в Госдуме, вызывают у меня брезгливость»
В частности, министр спорта РФ выступил на форуме ВЭФ во Владивостоке и поддержал российских паралимпийцев, выступающих на Играх-2024 в Париже.
«Я бы хотел оттолкнуться от паралимпийцев. Они пока, к сожалению, выступают в нейтральном статусе, но, надеюсь, это изменится. Почему так ополчились на наших атлетов, которые поехали в Париж в нейтральном статусе? Я считаю, это несправедливо.
У меня, например, вызывают вопросы спортсмены, сменившие спортивное гражданство. Я уверен, это вызывает вопросы у подавляющего большинства граждан России. А те, кто выступают в нейтральном статусе, несмотря на все трудности, завоевывают медали, вот их нужно поддерживать.
Люди же, сменившие спортивное гражданство и заседающие потом в Госдуме, вызывают у меня брезгливость», – сказал Дегтярев.
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