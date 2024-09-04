Кордоба согласился перейти в «Спартак» на 3 млн евро в год. Сделка сорвалась из-за требований агента форварда, но еще возможна (Metaratings)

Переход Джона Кордобы в «Спартак» сорвался из-за требований агента.

Напомним, колумбийский журналист Пипе Сьерра сообщил, что « » согласовал с « » трансфер нападающего за 16 миллионов евро, но еще не договорился с самим игроком. Инсайдер Иван Карпов утверждает, что сделка уже сорвалась.

По информации Metaratings.ru, был готов перейти в московский клуб, согласившись на зарплату в размере 3 млн евро в год.

Трансфер не состоялся из-за требований агента футболиста, выдвинувшего требования о дополнительных бонусах для себя и своего клиента.

Если представитель игрока изменит требования, стороны могут вернуться к обсуждению. Сделка еще возможна.

Как утверждает «РБ Спорт», московский клуб предложил Кордобе трехлетний контракт с опцией продления с зарплатой 3 млн евро.