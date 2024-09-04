Кордоба согласился перейти в «Спартак» на 3 млн евро в год. Сделка сорвалась из-за требований агента форварда, но еще возможна (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Джон Кордоба агенты деньги Футбол

Переход Джона Кордобы в «Спартак» сорвался из-за требований агента.

Напомним, колумбийский журналист Пипе Сьерра сообщил, что «Спартак» согласовал с «Краснодаром» трансфер нападающего за 16 миллионов евро, но еще не договорился с самим игроком. Инсайдер Иван Карпов утверждает, что сделка уже сорвалась. 

По информации Metaratings.ru, Кордоба был готов перейти в московский клуб, согласившись на зарплату в размере 3 млн евро в год.

Трансфер не состоялся из-за требований агента футболиста, выдвинувшего требования о дополнительных бонусах для себя и своего клиента.

Если представитель игрока изменит требования, стороны могут вернуться к обсуждению. Сделка еще возможна.

Как утверждает «РБ Спорт», московский клуб предложил Кордобе трехлетний контракт с опцией продления с зарплатой 3 млн евро.

43 комментария
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По итогу окажется что Краснодар, Кордоба, его агент и Спартак все согласовали, но трансфер сорвался из-за нежелания Ивана Карпова..
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Чтобы круг замкнулся, Краснодар должен будет на его место купить Кассьерру)
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Агенты зло. Особенно жадные, то есть все
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Кордоба конечно машина, но уже не молод. Почему условный Спартак не купит того же Даку?
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Сериал под конец трансферного окна подвезли, чтобы не скучали
Ещё где-то новость видел, что Краснодар за Даку пойдет, если Кордоба уйдет)
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#купитеопорника#
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Зачем наши "профи" покупали Жозе? Чтобы он физкультурой занимался?
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Ответ Артём Амирджанян
Кордоба конечно машина, но уже не молод. Почему условный Спартак не купит того же Даку?
Да судя по всему, не самые лучшие человеческие качества у Даку...
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если Кордоба придёт, то не смотря на его возраст, он поможет Спартаку в атаке больше чем Шаман и Жозе в месте взяты
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Ответ Артём Амирджанян
Кордоба конечно машина, но уже не молод. Почему условный Спартак не купит того же Даку?
После выходки этого персонажа на Евро, я бы точно не хотел его видеть в составе, не смотря на его заслуги, тем более, что и главный тренер, и основной цз — сербы
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Ответ Михо
Агенты зло. Особенно жадные, то есть все
С одной стороны да. С другой, не будь агентов, клубы имели бы игроков как хотели.
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Ответ Михо
Агенты зло. Особенно жадные, то есть все
ага, а клубы мягкие и хорошие и совсем не жадные)
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Ответ Честный контроль
Не думаю, что Кордоба решил закончить с футболом перейдя из клуба претендующего на чемпионство в клубик по интересам с 6 по 8 места!
Он в цска не собирается. Ты попутал
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Ответ </c/>
если хотим на что-то претендовать, то нужно договариваться и как можно скорее...
Если хотим выигрывать трофеи, то нужно покупать сильнейших, а не всякий там мусор, вроде Кордобы. Своих хватает по горло
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Ответ Божий посланник
Я объективный. Спартак сейчас номер 1 по качеству состава за искл.позиции форварда. Придет Корода,придут и рекорды РПЛ по результативности. Куча моментов в каждом матче. Деян Станкович создал монстра на долгие годы,не хватает лишь забивалы. Джон решит проблему Спартака и станет проблемой для остальных 15 клубов РПЛ
И в полночь,когда пробьют куранты,этот монстр превратиться в милого поросёнка 🐷
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Ответ Божий посланник
Человек стабильно забивает даже с передач краснодарских колхозников, в Спартаке игроки куда выше уровнем
Комментарий удален модератором
А зачем Джон Спартаку? Я бы обратил внимание на Депая, он без клуба, свободный агент и к тому закадычный друг Промеса.
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Агенты зло, как оказалось не только Шпинев, а все поголовно, от зла нужно избавляться на корню...
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16 млн евро и это без еврокубков. Мда...
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Да ну не верю, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Кордоба - лучший нападающий рпл.
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