«Галатасарай» арендовал Осимхена и заплатит ему 6 млн евро за сезон. У «Наполи» есть опция продления контракта до 2027 года
Виктор Осимхен перешел в «Галатасарай».
Турецкий клуб объявил о подписании нападающего «Наполи» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год.
«Галатасарай» заплатит игроку 6 миллионов евро за сезон.
Неаполитанцы сообщили, что достигли договоренности с футболистом насчет активации пункта о продлении контракта до 2027 года.
Ранее стало известно, что аренду возможно расторгнуть в январе, форвард просил «Наполи» снизить отступные со 130 до 75 млн евро.
В прошлом сезоне Серии А нигериец провел 25 матчей и забил 15 голов. Его статистика – здесь.
Фото: galatasaray.org
В его музее «Лучше вовремя продать» - новый экземпляр.
К тому же в Турции очень низкие налоги на ЗП футболистов (15%). В той же Италии вроде 45%, то есть почти половина денег уходит в налоги.
Если он в Наполи чистыми получал 7 млн, то сейчас только Галатасарая получит 5.1 млн, а возможно больше, если есть бонусы + 3.7 млн чистыми получает от Наполи.
То есть в Турции он вместо прежних 7 млн, получит 8.8 млн. И более того в отличии от Наполи, в ГС он будет играть в Еврокубках))
а теперь переходит в сарай, хотя мог играть в АПЛ
https://www.sports.ru/football/blogs/3263339.html
https://pbs.twimg.com/media/GWpDDcyXQAA4prG?format=jpg&name=900x900