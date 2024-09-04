«Галатасарай» арендовал Осимхена и заплатит ему 6 млн евро за сезон. У «Наполи» есть опция продления контракта до 2027 года

Виктор Осимхен перешел в «Галатасарай».

Турецкий клуб объявил о подписании нападающего « » на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год.

« » заплатит игроку 6 миллионов евро за сезон.

Неаполитанцы сообщили, что достигли договоренности с футболистом насчет активации пункта о продлении контракта до 2027 года.

Ранее стало известно, что аренду возможно расторгнуть в январе, форвард просил «Наполи» снизить отступные со 130 до 75 млн евро.

В прошлом сезоне Серии А нигериец провел 25 матчей и забил 15 голов. Его статистика – здесь.

Фото: galatasaray.org