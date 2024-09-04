«Галатасарай» арендовал Осимхена и заплатит ему 6 млн евро за сезон. У «Наполи» есть опция продления контракта до 2027 года

Теги серия А Италия Галатасарай высшая лига Турция трансферы Наполи Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен перешел в «Галатасарай».

Турецкий клуб объявил о подписании нападающего «Наполи» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год. 

«Галатасарай» заплатит игроку 6 миллионов евро за сезон. 

Неаполитанцы сообщили, что достигли договоренности с футболистом насчет активации пункта о продлении контракта до 2027 года. 

Ранее стало известно, что аренду возможно расторгнуть в январе, форвард просил «Наполи» снизить отступные со 130 до 75 млн евро.

В прошлом сезоне Серии А нигериец провел 25 матчей и забил 15 голов. Его статистика – здесь.

Фото: galatasaray.org

51 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жадность фраера сгубила. И это в 25!
+41
-9
+32
Де Лауриентис гений, конечно.

В его музее «Лучше вовремя продать» - новый экземпляр.
+29
-2
+27
Гробит карьеру конкретно , забьет он голов 30 за сезон , а что толку , если год потеряет карьеры , жалеть будет
+15
-2
+13
Ответ babyshambles
А может кто объяснить, вроде как совсем недавно он стоил за сотку, а сейчас аренда к туркам, что произошло то? Так сдал резко? Травма? Запил? Настоящий возраст узнали?
Он с арабами согласовал контракт. И наполи с ними договорились. Но в последний момент Делау попросил ещё 5 лямов сверху. Ну и арабы вышли из переговоров. А челси давали ему зп слишком маленькую. Он хотел в 2 раза больше. Вот как итог в Турции.
+12
0
+12
А может кто объяснить, вроде как совсем недавно он стоил за сотку, а сейчас аренда к туркам, что произошло то? Так сдал резко? Травма? Запил? Настоящий возраст узнали?
+11
-1
+10
Ответ Олег Тамбовский
Гробит карьеру конкретно , забьет он голов 30 за сезон , а что толку , если год потеряет карьеры , жалеть будет
И не забьет. Профессионализма не хватит. И характера.
+13
-5
+8
Ответ Антонио Мартынов
Челси давал 8, получит 6. Играя в Турции, где легко можно допустить, что жилы рвать не будет и топ клубы интерес к нему снизят.
Челси давал 8, а в Наполи он получает 12. Эти же 12 миллионов у него и останутся, только 6 из них заплатит Галатасарай. Вроде так
+5
0
+5
Докатился...Потом в Химки перейдет,к Талалаеву
+6
-1
+5
Ответ Антонио Мартынов
Челси давал 8, получит 6. Играя в Турции, где легко можно допустить, что жилы рвать не будет и топ клубы интерес к нему снизят.
У него зарплата в Наполи чуть больше 12 млн гразными (вроде 12.8). Галатасарай выплачивает 6 млн, а остальная сумма остаётся за Наполи.
К тому же в Турции очень низкие налоги на ЗП футболистов (15%). В той же Италии вроде 45%, то есть почти половина денег уходит в налоги.
Если он в Наполи чистыми получал 7 млн, то сейчас только Галатасарая получит 5.1 млн, а возможно больше, если есть бонусы + 3.7 млн чистыми получает от Наполи.
То есть в Турции он вместо прежних 7 млн, получит 8.8 млн. И более того в отличии от Наполи, в ГС он будет играть в Еврокубках))
+3
0
+3
Жесть, вместо Арсенала уехал в Турцию. Ну и бред.
+3
0
+3
Спортс отстает жестко. Уже больше суток крутят презентацию в нэте.
+4
-1
+3
Ответ Отец Абду
Жадность фраера сгубила. И это в 25!
В каком месте его сгубила жадность? Он получит за год больше, чем Челси давал. А через год найдет нормальный клуб.
+11
-8
+3
Доигрался !
+3
0
+3
Остальные 6 будет значит платить Наполи
+2
0
+2
Ответ babyshambles
А может кто объяснить, вроде как совсем недавно он стоил за сотку, а сейчас аренда к туркам, что произошло то? Так сдал резко? Травма? Запил? Настоящий возраст узнали?
Наполи его сплавить хотел в Челси, но он отказался, после чего его отстранили от команды и исключили из всех заявок.

а теперь переходит в сарай, хотя мог играть в АПЛ
+2
0
+2
Ответ Игорь Новиков
В каком месте его сгубила жадность? Он получит за год больше, чем Челси давал. А через год найдет нормальный клуб.
Челси давал 8, получит 6. Играя в Турции, где легко можно допустить, что жилы рвать не будет и топ клубы интерес к нему снизят.
+8
-6
+2
Ответ babyshambles
А может кто объяснить, вроде как совсем недавно он стоил за сотку, а сейчас аренда к туркам, что произошло то? Так сдал резко? Травма? Запил? Настоящий возраст узнали?
На сайте об этой ситуации был материал.

https://www.sports.ru/football/blogs/3263339.html
+2
0
+2
Ответ Любезный Коссутий
куда смотрел Фенер, с 50-летним Джекой, в атаке?
который стал по итогу лучшим бомбардиром лиги
+2
0
+2
если представить Галатасай, как автомобиль:
https://pbs.twimg.com/media/GWpDDcyXQAA4prG?format=jpg&name=900x900
+1
0
+1
Ответ Антонио Мартынов
Челси давал 8, получит 6. Играя в Турции, где легко можно допустить, что жилы рвать не будет и топ клубы интерес к нему снизят.
Челси давал 4 +4 бонусами. В Наполи он получает 12,8 . Гала взяла 40% , остальные 60% будет платить Неаполь
+1
0
+1
Многоходовочка от Наполи. Отправили к Мертенсу на перевоспитание ))
+1
0
+1
Ответ Артем Сергеев
Да отказать челси и пойти в Галатасарай просто гений
Все верно. Пошёл на повышение.
+1
0
+1
Ответ babyshambles
А может кто объяснить, вроде как совсем недавно он стоил за сотку, а сейчас аренда к туркам, что произошло то? Так сдал резко? Травма? Запил? Настоящий возраст узнали?
Не успел за лето найти клуб, предложение Челси в последний день его не устроило, в Наполи он поссорился со всеми и исключен из заявки, в итоге перешел туда где открыто ещё было трансферное окно
+1
0
+1
Ответ Отец Абду
Жадность фраера сгубила. И это в 25!
Как раз именно не из жадности он не перешел в СА.
0
0
0
Ответ Cearvm
Просто жесть, в это сложно поверить. Один из лучших нападающих мира, даже на фоне спада Наполи и скандалов неплохо забивал +- наравне с Мартинесом. Напрашивался переход в топ-клуб, в тот же Челси главной звездой, а тут чемпионат Турции.
Ты этого лучшего нападающего мира пока в Наполи Хвича не перешел даже не знал хаххаха. орнул про лучшего напа мира
0
0
0
Ответ Отец Абду
Жадность фраера сгубила. И это в 25!
При том что Галатасарай очень крут, имеет классный состав и играет в Лиге Чемпионов. Если забьёт за турков 20+ голов, то с лёгкостью перейдёт в топ-клуб.
0
0
0
Ответ Абдурахман Хан
Отличный вариант! Куда смотрели топ клубы?
Его никто не захотел брать из-за характера и высоких требований по зп
0
0
0
Ответ Абдурахман Хан
Отличный вариант! Куда смотрели топ клубы?
куда смотрел Фенер, с 50-летним Джекой, в атаке?
+1
-1
0
Ответ Абдурахман Хан
Отличный вариант! Куда смотрели топ клубы?
какие топ клубы, он пошел в турцию потому что там еще то открыто
0
0
0
Ответ Arturitto
Докатился...Потом в Химки перейдет,к Талалаеву
И сядет на лавку. Зе Болотный лютый топ!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий