«Рома» подписала Хуммельса на год. Зарплата экс-защитника «Боруссии» – 2,5 млн евро плюс бонусы

Матс Хуммельс стал игроком «Ромы».

Римский клуб объявил о подписании 35-летнего защитника на правах свободного агента. Контракт с ним рассчитан на один год.

По информации инсайдера Николо Скиры, зарплата игрока составит 2,5 миллиона евро, также предусмотрены бонусы.

Последним клубом была дортмундская « », он покинул ее по окончании минувшего сезона. Статистику игрока можно найти здесь.

Фото: asroma.com