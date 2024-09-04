«Рома» подписала Хуммельса на год. Зарплата экс-защитника «Боруссии» – 2,5 млн евро плюс бонусы
Матс Хуммельс стал игроком «Ромы».
Римский клуб объявил о подписании 35-летнего защитника на правах свободного агента. Контракт с ним рассчитан на один год.
По информации инсайдера Николо Скиры, зарплата игрока составит 2,5 миллиона евро, также предусмотрены бонусы.
Последним клубом Хуммельса была дортмундская «Боруссия», он покинул ее по окончании минувшего сезона. Статистику игрока можно найти здесь.
Фото: asroma.com
Человеку 35,а он открыт к новым вызовам,готов попробовать себя в новом чемпионате.
Buona Fortuna Mats Hummels!
Рюдигер разве что.
в еврокубки аналогично