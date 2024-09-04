«Рома» подписала Хуммельса на год. Зарплата экс-защитника «Боруссии» – 2,5 млн евро плюс бонусы

Теги Боруссия Дортмунд Рома бундеслига Германия серия А Италия трансферы Матс Хуммельс Футбол

Матс Хуммельс стал игроком «Ромы».

Римский клуб объявил о подписании 35-летнего защитника на правах свободного агента. Контракт с ним рассчитан на один год

По информации инсайдера Николо Скиры, зарплата игрока составит 2,5 миллиона евро, также предусмотрены бонусы. 

Последним клубом Хуммельса была дортмундская «Боруссия», он покинул ее по окончании минувшего сезона. Статистику игрока можно найти здесь

Фото: asroma.com

25 комментариев
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Меньше, чем у Джикии)
+27
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+27
Удачи Матсу!
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Такой команде как Рома нужен был звездный ветеран
+9
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+9
Удачи Матс! Воспитанник Баварии, который славно поиграл и за Боруссию и за Баварию и которого уважают фанаты обоих клубов✊🏻
+10
-1
+9
Ответ MVL
Таких игроков которые за оба клуба поиграли куча.
Как это отменяет то, что я написал?
+6
0
+6
Ответ Igor D
Меньше, чем у Джикии)
Ну так и Хуммельс в Спартаке не капитанил ☝️
+3
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+3
Ответ Under
интересно, в Италии, выходит, можно свободных агентов вне окна заявлять?
Так везде можно, не только в Италии
+3
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Жаль, что Реал не стал бороться за Матса
+2
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Топовый игрок, когда был на пике прям стена.
+2
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Топ-трансфер! Удачи Хуммельсу!
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Ответ Михо
Как это отменяет то, что я написал?
Никак)
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Зарплата совсем не большая, кстати.
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Топ трансфер 👍удачи Матсу
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очередной доигрывающий ветеран в Серии А
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С одной стороны необычно видеть Матса в форме Ромы,а с другой удачи отличному футболисту в продолжении карьеры.
Человеку 35,а он открыт к новым вызовам,готов попробовать себя в новом чемпионате.
Buona Fortuna Mats Hummels!
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Топ,с эрмосо зажгут
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Давно немцев не было в "Роме".
Рюдигер разве что.
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В Италии ещё попылит !
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Вот это я понимаю ТОП усиление🔥🔥🔥🔥
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Упущение Мадрида
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интересно, в Италии, выходит, можно свободных агентов вне окна заявлять?
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Ответ Tony_Dorigo
Так везде можно, не только в Италии
в АПЛ точно нельзя, только в окна
в еврокубки аналогично
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Ответ Дядя ТУРА
Зарплата совсем не большая, кстати.
Ну не знаю, с моим расчетным немного расходится
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