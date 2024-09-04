В «Феррари» отказались от приглашения Ньюи из-за нежелания переплачивать (Motorsport)
В «Феррари» решили не повторять предложение «Астон Мартин» Эдриану Ньюи.
Ожидается, что о переходе Ньюи в «Астон Мартин» будет объявлено в ближайшее время – до предстоящего Гран-при Азербайджана.
В «Феррари» были заинтересованы в приглашении Ньюи, который покинул пост главы конструкторского бюро «Ред Булл», но не на любых условиях.
При этом для Ньюи были готовы создать максимально комфортные условия для работы – в частности, Эдриану не пришлось бы переезжать в Италию. Вместо этого в основном предполагалась удаленная работа.
В качестве примера упоминается сотрудничество «Феррари» с Джоном Барнардом – который вместо переезда в Маранелло работал из офиса в Гилфорде.
Тем не менее, как отмечается, в «Феррари» все-таки решили не повторять предложение «Астон Мартин». По информации источников издания, за три года Ньюи должен заработать в «Астон Мартин» примерно $100 млн. Также соглашение предусматривает ряд бонусов в зависимости от достигнутых командой результатов.
«Астон Мартин» объявит о контракте с Ньюи перед Гран-при Азербайджана (RN365)
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