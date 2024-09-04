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Фигуристы из академии Плющенко по контракту обязаны писать в соцсетях благодарности спонсорам и то, что попросит тренер

Появились детали контрактов фигуристов с академией Евгения Плющенко

В контракте прописаны стандартные требования: посещение всех мероприятий тренировочного и соревновательного периодов, участие во всех указанных тренером проектах, логотип академии на одежде, запрет на использование услуг и консультаций третьих лиц.

И другие пункты:

● запрет без письменного разрешения тренера на участие в публичных или коммерческих мероприятиях в качестве участника; 

● обязанность заключить коммерческий контракт на определенных тренером условиях в случае получения от него указания и в течение всего срока его действия исполнять;

● обязанность в случае получения предложения о заключении коммерческого контракта письменно известить об этом тренера и предоставить ему контакты лиц, вышедших с таким предложением. Все дальнейшие переговоры на тему возникшего предложения тренер ведет исключительно самостоятельно.

● обязанность участвовать в любых публичных мероприятиях в случае получения указания от тренера, в том числе и рекламных – с необходимостью ношения одежды или обуви с любыми нанесенными изображениями;

● использование спортивной экипировки только определенных тренером производителей;

● обязанность во всех интервью, на всех страницах в социальных сетях и на официальном сайте спортсмена указывать, что его тренером является Евгений Плющенко (если иное лицо не указано тренером), а сам спортсмен является спортсменом Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

● обязанность размещать на личных страницах в социальных сетях определенной тренером информации, в том числе рекламного характера или публикаций с благодарностями партнерам/спонсорам тренера.

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Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Никулинский районный суд
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
logoАкадемия Плющенко
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