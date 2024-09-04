«Реал» хочет подписать Родри в 2025 году. Игрок будет выбирать между продлением контракта с «Ман Сити» и переездом в Мадрид (As)

«Реал» хочет подписать Родри в 2025 году.

Руководство клуба и главный тренер хотят видеть 28-летнего испанского полузащитника в команде, как пишет As.

Он стал приоритетной целью для « » в том числе из-за желания клуба найти игрока, хотя бы в чем-то похожего на , завершившего карьеру минувшим летом.

У Родри действует контракт с английским клубом до 2027 года. Утверждается, что вариант с переходом в «Реал» является для уроженца Мадрида привлекательным, и он будет выбирать между двумя вариантами – продлением с «Сити» и возвращением в родной город.

«Реал» может попытаться подписать игрока следующим летом. Cчитается, что из-за вероятного ухода из « », Родри может посчитать 2025 год подходящим для перемен в карьере.

Его трансферная стоимость сейчас оценивается в 130 миллионов евро. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.