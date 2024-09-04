«Реал» хочет подписать Родри в 2025 году. Игрок будет выбирать между продлением контракта с «Ман Сити» и переездом в Мадрид (As)

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Пеп Гвардиола Тони Кроос Родри Футбол

«Реал» хочет подписать Родри в 2025 году.

Руководство клуба и главный тренер Карло Анчелотти хотят видеть 28-летнего испанского полузащитника в команде, как пишет As.

Он стал приоритетной целью для «Реала» в том числе из-за желания клуба найти игрока, хотя бы в чем-то похожего на Тони Крооса, завершившего карьеру минувшим летом. 

У Родри действует контракт с английским клубом до 2027 года. Утверждается, что вариант с переходом в «Реал» является для уроженца Мадрида привлекательным, и он будет выбирать между двумя вариантами – продлением с «Сити» и возвращением в родной город. 

«Реал» может попытаться подписать игрока следующим летом. Cчитается, что из-за вероятного ухода Пепа Гвардиолы из «Сити», Родри может посчитать 2025 год подходящим для перемен в карьере.

Его трансферная стоимость сейчас оценивается в 130 миллионов евро. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь

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21 комментарий
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Это была бы бомба
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если решит выиграть ЛЧ больше, чем 1 раз, то надо переходить.
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Не лучшая идея. Он - топ в системе Пепа, у Анчелотти это будет просто хороший возрастной полузащитник за оверпрайс
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Думаю перейдёт в Реал.
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Пусть готовит 200 лям
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Ответ shellnikolai
Чем он лучший то? "с лучшей лигой в мире" в обеих лигах идёт борьба двух команд за 1 место где разница та? У Реала история и величие У Сити нет истории да и величия как такового
У всех когда то не бвло историт, и у Реала и Барсы, и Ювентуса, Сити спишет свою историю уже несколько лет
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Ответ s_kapa
Не лучшая идея. Он - топ в системе Пепа, у Анчелотти это будет просто хороший возрастной полузащитник за оверпрайс
В сборной так-то главный системообразущий игрок, и без Пепа.
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Ответ s_kapa
Не лучшая идея. Он - топ в системе Пепа, у Анчелотти это будет просто хороший возрастной полузащитник за оверпрайс
1) не известно что будет через год- уйдёт ли пеп , останется ли анчелотти
2) родри в любой умной системе игры будет топом, где от него будет требоваться его интеллект , а не физика .
для физики и мышц у мадрида есть камавинга, тчуамени
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