«Реал» хочет подписать Родри в 2025 году. Игрок будет выбирать между продлением контракта с «Ман Сити» и переездом в Мадрид (As)
«Реал» хочет подписать Родри в 2025 году.
Руководство клуба и главный тренер Карло Анчелотти хотят видеть 28-летнего испанского полузащитника в команде, как пишет As.
Он стал приоритетной целью для «Реала» в том числе из-за желания клуба найти игрока, хотя бы в чем-то похожего на Тони Крооса, завершившего карьеру минувшим летом.
У Родри действует контракт с английским клубом до 2027 года. Утверждается, что вариант с переходом в «Реал» является для уроженца Мадрида привлекательным, и он будет выбирать между двумя вариантами – продлением с «Сити» и возвращением в родной город.
«Реал» может попытаться подписать игрока следующим летом. Cчитается, что из-за вероятного ухода Пепа Гвардиолы из «Сити», Родри может посчитать 2025 год подходящим для перемен в карьере.
Его трансферная стоимость сейчас оценивается в 130 миллионов евро. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
2) родри в любой умной системе игры будет топом, где от него будет требоваться его интеллект , а не физика .
для физики и мышц у мадрида есть камавинга, тчуамени