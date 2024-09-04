Каземиро интересен «Галатасараю». «МЮ» готов отпустить игрока с зарплатой более 300 тысяч фунтов в неделю

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Каземиро Футбол

«Галатасараю» интересен Каземиро.

Турецкий клуб рассматривает возможность подписания полузащитника «Манчестер Юнайтед», сообщил источник ESPN. «Галатасарай» включил бразильца в свой список приоритетных целей.

Утверждается, что будущее Каземиро в «МЮ» находится под вопросом после его неудачного выступления в матче против «Ливерпуля» (0:3). 32-летний игрок был заменен в перерыве после того, как совершил две ошибки, приведшие к первым двум голам в ворота Андре Онана.

Кроме того, его место в стартовом составе под угрозой после прихода Мануэля Угарте из «ПСЖ».

У Каземиро осталось еще два года по контракту. Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба с зарплатой более 300 тысяч фунтов в неделю. Его финансовые требования могут стать проблемой для «Галатасарая», и соглашение по аренде, вероятно, будет зависеть от того, готов ли «Юнайтед» продолжать выплачивать часть его зарплаты.

По данным источника, «МЮ» был открыт для предложений по Каземиро все лето, но ожидаемого интереса со стороны саудовской лиги не появилось.

Ранее «Галатасарай» договорился об аренде нападающего Виктора Осимхена из «Наполи». Трансферное окно в Турции закрывается 13 сентября.

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36 комментариев
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МЮ просто поражает своей некомпетентностью. Завалили деньгами ветерана, который выиграл кучу трофеев.
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Ответ Император Плутона
начал считать в рублях, запутался в нулях) это ж больше 120 млн в месяц, больше полутора миллиарда в год. Что нужно уметь за такие деньги? Это же сумасшествие
Быть в 1% лучших в своей профессии на протяжении многих лет
+14
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+13
Ответ Макс Голубцов
Быть в 1% лучших в своей профессии на протяжении многих лет
Ну Каземиро это не 1%, это гораздо-гораздо меньше. Сколько игроков заканчивают в 20 лет из-за отсутствия перспектив, сколько всю карьеру пылят во втордиве за 50к и тарелку макарон)
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+9
Ответ St.7
К сожалению,не тянет уровень Каземиро.Надо продавать
Какая продажа? Вы о чем? Предложений не поступило даже из пустыни. А галатасарай готов брать в аренду и то с условием, если часть зарплаты выплатит МЮ.
+7
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+7
Ответ Cristiano Ronaldo
А кто тянет? Все игроки деградируют, при физруке. Назначать нужно хорошего тренера и тогда игроки будут играть, а не тухнуть. В Реале, Каземиро разрывал.
Тен Хаг тянет.. кота за ###а)
+6
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+6
Вот и вышел боком этот 4летний контакт, благо не на 5 лет, идеально было бы под 3+1, но он сам вряд ли бы на такое согласился
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Ответ St.7
К сожалению,не тянет уровень Каземиро.Надо продавать
А зачем Казу тянуть уровень? Он приехал в МЮ за пенсионными деньгами, даже в Аравию ехать не пришлось.
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Ответ piper65
Какой Галатасарай?! Его даже саудиты не хотят, а турки все-таки хоть как-то умеют деньги считать - с такой игрой его никто не купит, это крест с нами еще надолго
Так они и не хотят его покупать, если и возьмут, то в аренду, еще и МЮ будет платить часть ЗП.
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Ответ A.G
Было исследование в США, что при зп более 300 тыр руб ( на наши) счастье от повышения зарплаты перестает увеличиваться. Я думаю он вообще не смотрит на свой счет, без разницы сколько там 50 или 70 млн долларов.
а ты попробуй, проверь) я думаю разница есть. Это для нас ее нет, что одно, что другое космические деньги
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Мне интересно, эти дополнительные миллионы зарплаты от МЮ на сколько сделали Каземиро счастливее по сравнению с временами в Реале? Неужели, когда ты и так долларовый миллионер, эти деньги настолько перевесили счастье от профессиональной самореализации, трофеев, жизни в комфортных условиях. И заглушают весь этот негатив от игры в футбольном и житейском болоте с перспективой мотаться по разным странам и командам с будущим понижением ЗП
АПЛ попробовать захотел
Но физическую подготовку и состояние здоровья не рассчитал)
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Мне интересно, эти дополнительные миллионы зарплаты от МЮ на сколько сделали Каземиро счастливее по сравнению с временами в Реале? Неужели, когда ты и так долларовый миллионер, эти деньги настолько перевесили счастье от профессиональной самореализации, трофеев, жизни в комфортных условиях. И заглушают весь этот негатив от игры в футбольном и житейском болоте с перспективой мотаться по разным странам и командам с будущим понижением ЗП
Возраст, уровень партнеров, система
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Ответ Cristiano Ronaldo
А кто тянет? Все игроки деградируют, при физруке. Назначать нужно хорошего тренера и тогда игроки будут играть, а не тухнуть. В Реале, Каземиро разрывал.
Как и ты . Но сейчас не ты не Каземиро не тянут топ уровень - это факт. Перес не зря отпустил Вас обоих.. Прошлое остается прошлым.0)
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К сожалению,не тянет уровень Каземиро.Надо продавать
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начал считать в рублях, запутался в нулях) это ж больше 120 млн в месяц, больше полутора миллиарда в год. Что нужно уметь за такие деньги? Это же сумасшествие
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Ответ Cristiano Ronaldo
А кто тянет? Все игроки деградируют, при физруке. Назначать нужно хорошего тренера и тогда игроки будут играть, а не тухнуть. В Реале, Каземиро разрывал.
Разрывал ха-ха-ха если бы не пересовские ручные судья, он удалялся бы через матч, очень показательный момент когда его не удалили в матче с Сити, это кстати единственный матч из 8 когда вардрид смог выиграть у Сити пока Гвардиола у руля )))
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Лучше продать повезет если дадут 15-20 миллионов евро
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Как-то совсем печально всё идёт у Каземиро.
От основного игрока одного из лучших футбольных клубов мира (а периодически, и лучшего), за пару лет, возможно до "Галатасарая" (транзитом через "МЮ").
А, ведь, не такой уж он и старый, для своей позиции на поле (32 года).
Такое - крутое пике получается.
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Было исследование в США, что при зп более 300 тыр руб ( на наши) счастье от повышения зарплаты перестает увеличиваться. Я думаю он вообще не смотрит на свой счет, без разницы сколько там 50 или 70 млн долларов.
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Мне интересно, эти дополнительные миллионы зарплаты от МЮ на сколько сделали Каземиро счастливее по сравнению с временами в Реале? Неужели, когда ты и так долларовый миллионер, эти деньги настолько перевесили счастье от профессиональной самореализации, трофеев, жизни в комфортных условиях. И заглушают весь этот негатив от игры в футбольном и житейском болоте с перспективой мотаться по разным странам и командам с будущим понижением ЗП
Имхо. Он же не в саудовский клуб перешёл. МЮ великий клуб, тогда казалось что спад временный, вот я туда перейду и все наладится. АПЛ достаточно интересное место для нового вызова после того что выиграл все что можно или почти все что можно.
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Продано!
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Ответ Cristiano Ronaldo
А кто тянет? Все игроки деградируют, при физруке. Назначать нужно хорошего тренера и тогда игроки будут играть, а не тухнуть. В Реале, Каземиро разрывал.
если антони и онана играют плохо, то это потому что они бездари, на которых этх пилит деньги, а если каземиро и варан играют плохо, то это потому что они деградировали при тен хаге. самому не смешно от таких противоречий?
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Одно не пойму - откуда у турков такие деньги с их катастрофой в экономике, их валюте кирдык, а зарплаты иностранцам явно платятся в евро или долларах
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Ответ Ozz99
Какая продажа? Вы о чем? Предложений не поступило даже из пустыни. А галатасарай готов брать в аренду и то с условием, если часть зарплаты выплатит МЮ.
У него МанЮ зарплата почти 600к евро. Интересно процент будет платить Галатасарай

https://www.capology.com/player/casemiro-33657/
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Какой Галатасарай?! Его даже саудиты не хотят, а турки все-таки хоть как-то умеют деньги считать - с такой игрой его никто не купит, это крест с нами еще надолго
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300 тысяч в неделю, Каземиро...Еcуc помоги
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Ответ Cristiano Ronaldo
А кто тянет? Все игроки деградируют, при физруке. Назначать нужно хорошего тренера и тогда игроки будут играть, а не тухнуть. В Реале, Каземиро разрывал.
Фернандеш, Мартинез, Майну, Гарначо, Магвайер деградировали ?
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Он настолько сднил, что даже в Саудовской Аравии не нужен
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Галатасараю надо ещё Де Хеа подтянуть, ну и Джикию, и вообще топ-состав получается.
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Отличный игрок был ... Главная ошибка уход из Реала. Там был великолепен и на своем месте. Трудно судить что подвигло тогда на переход в МЮ, но это сейчас кладбище игроков любого уровня. Надо наверное уходить в другой клуб.
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Кстати, да, соглашусь. Каземиро наверное в 0.001% или даже меньше
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