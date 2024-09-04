Каземиро интересен «Галатасараю». «МЮ» готов отпустить игрока с зарплатой более 300 тысяч фунтов в неделю

«Галатасараю» интересен Каземиро.

Турецкий клуб рассматривает возможность подписания полузащитника « », сообщил источник ESPN. « » включил бразильца в свой список приоритетных целей.

Утверждается, что будущее Каземиро в «МЮ» находится под вопросом после его неудачного выступления в матче против «Ливерпуля» (0:3). 32-летний игрок был заменен в перерыве после того, как совершил две ошибки, приведшие к первым двум голам в ворота Андре Онана.

Кроме того, его место в стартовом составе под угрозой после прихода Мануэля Угарте из «ПСЖ».

У Каземиро осталось еще два года по контракту. Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба с зарплатой более 300 тысяч фунтов в неделю. Его финансовые требования могут стать проблемой для «Галатасарая», и соглашение по аренде, вероятно, будет зависеть от того, готов ли «Юнайтед» продолжать выплачивать часть его зарплаты.

По данным источника, «МЮ» был открыт для предложений по Каземиро все лето, но ожидаемого интереса со стороны саудовской лиги не появилось.

Ранее «Галатасарай» договорился об аренде нападающего Виктора Осимхена из «Наполи». Трансферное окно в Турции закрывается 13 сентября.