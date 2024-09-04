Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»

Объявлены имена номинантов на «Золотой мяч».

На приз лучшему футболисту года по версии France Football претендуют 30 игроков.

(«Реал»), («Манчестер Сити»), («Манчестер Сити»), («Реал»), (« »), («Манчестер Сити»), (« »), Гранит Джака («Байер»), Артем Довбик («Жирона» / «Рома»), Тони Кроос («Реал», завершил карьеру), («Реал»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг» / «Барселона»), Флориан Виртц («Байер»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд / «Рома»);

Родри («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Деклан Райс («Арсенал»), Витинья («ПСЖ»), Коул Палмер («Челси»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Ламин Ямаль («Барселона»), Букайо Сака («Арсенал»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ» / «Реал»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Адемола Лукман («Аталанта»), Антонио Рюдигер («Реал»), Алекс Гримальдо («Байер»).

Имя победителя будет названо на церемонии награждения 28 октября.