Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»
Объявлены имена номинантов на «Золотой мяч».
На приз лучшему футболисту года по версии France Football претендуют 30 игроков.
Джуд Беллингем («Реал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Федерико Вальверде («Реал»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Нико Уильямс («Атлетик»), Гранит Джака («Байер»), Артем Довбик («Жирона» / «Рома»), Тони Кроос («Реал», завершил карьеру), Винисиус Жуниор («Реал»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг» / «Барселона»), Флориан Виртц («Байер»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд / «Рома»);
Родри («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Деклан Райс («Арсенал»), Витинья («ПСЖ»), Коул Палмер («Челси»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Ламин Ямаль («Барселона»), Букайо Сака («Арсенал»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ» / «Реал»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Адемола Лукман («Аталанта»), Антонио Рюдигер («Реал»), Алекс Гримальдо («Байер»).
Имя победителя будет названо на церемонии награждения 28 октября.
Чемпионат Испании, ЛЧ, победный гол в финале ЛЧ и чемпионат Европы, плюс супер Кубок УЕФА
очень смешно, с Родри в составе ни Сити, ни сборная не проигрывает статистически, держу в курсе
Основополагающий игрок в средней линии обеих команд и его отсутствие наглядно это показывает, если хоть чуточку втыкаешь
Притом в обеих командах ему нет даже близкой замены
>Праймовые бускетс, алонсо, пирло и прочие игроки подобного амплуа влияли на игру не меньше, но никогда и близко не были к золотому мячу
Тут ты прав, только вот перечисленные тобою гении играли в одно время с другими гениями, сейчас поколение в принципе уступает прошлому, нет такой конкуренции
Те же Хави с Иньестой давно бы взяли по мячу играй они сейчас, а не в одно время с двумя монстрами
О чём речь если сейчас за золотую бутсу борются ребятки с показателями в 20-30 голов