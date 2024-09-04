Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер ПСЖ Интер Рома Аталанта Челси Сборная Украины по футболу Сборная Португалии по футболу Сборная Бразилии по футболу Астон Вилла Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Барселона Реал Мадрид Атлетик Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Аргентины по футболу Арсенал рейтинги Тони Кроос Золотой мяч Матс Хуммельс Эмилиано Мартинес Жирона Гранит Джака РБ Лейпциг Харри Кейн Антонио Рюдигер Хакан Чалханоглу Алекс Гримальдо Даниэль Карвахаль Мартин Эдегор Артем Довбик Рубен Диаш Килиан Мбаппе Родри Федерико Вальверде Дани Ольмо Лаутаро Мартинес Адемола Лукман Филип Фоден Деклан Райс Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Витинья Вильям Салиба Букайо Сака Джуд Беллингем Коул Палмер Флориан Виртц Нико Уильямс Ламин Ямаль Футбол

Объявлены имена номинантов на «Золотой мяч».

На приз лучшему футболисту года по версии France Football претендуют 30 игроков.

Джуд Беллингем («Реал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Федерико Вальверде («Реал»), Эмилиано МартинесАстон Вилла»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Нико УильямсАтлетик»), Гранит Джака («Байер»), Артем Довбик («Жирона» / «Рома»), Тони Кроос («Реал», завершил карьеру), Винисиус Жуниор («Реал»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг» / «Барселона»), Флориан Виртц («Байер»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд / «Рома»);

Родри («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Деклан Райс («Арсенал»), Витинья («ПСЖ»), Коул Палмер («Челси»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Ламин Ямаль («Барселона»), Букайо Сака («Арсенал»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ» / «Реал»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Адемола Лукман («Аталанта»), Антонио Рюдигер («Реал»), Алекс Гримальдо («Байер»). 

Имя победителя будет названо на церемонии награждения 28 октября. 

175 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нет ни Месси, ни Роналду. Конец эпохи
+101
-1
+100
Родри.
+98
-24
+74
Ответ Илья Ильин
Карвахаль? Судя по количеству выигранных титулов
Провёл чуть ли не сильнейший сезон в карьере по совокупности некоторых моментов и один из самых продуктивных защитников сезона. Почему нет? Это список номинантов, в конце концов. Вполне заслуженное присутствие. И да, судя по количеству выигранных титулов тоже, основной защитник Реала и сборной Испании, так или иначе.
+60
-8
+52
Ответ VuNePonimaete
Почему до финала Евро вообще никто не упоминал Родри?
Потому что всегда проще обратить внимание на игроков линии нападения, к сожалению. Если есть справедливость в этом мире, то выиграть должен либо Родри, либо Карвахаль
+49
-9
+40
Лукман чисто за счет одного матча зашел. И Нико Уильямс потому что свеж в памяти, хотя и на Евро не был ключевым и сезон не сказать что выдающийся
+26
-2
+24
Ответ Madridista CF
Комментарий скрыт
джуд проваливший вторую половину сезона и евро?))
+34
-14
+20
Ответ Madridista CF
Комментарий скрыт
да и винисиус копу провалил))а это главные турниры евро и копа.
+21
-5
+16
Ответ Илья Ильин
Карвахаль? Судя по количеству выигранных титулов
Футбол вообще не смотрите?
+21
-6
+15
Мне кажется карвахаль ,из всех в этом списке, больше всего заслуживает эту награду. Весь сезон показывал прекрасное качество на поле,, при этом забивал и отдавал. Плюс ко всему выиграл почти все трофеи🏆 Буду болеть за него.
+17
-7
+10
Карвахаль? Судя по количеству выигранных титулов
+32
-23
+9
Ответ Roman Araslanov
Нет ни Месси, ни Роналду. Конец эпохи
Ну понятное дело, один в МЛС, другой в СА. Единственный обладатель ЗМ который до сих пор играет в Европе и весьма успешно, Лука Модрич
+8
-1
+7
За Родри!
+18
-11
+7
Карвахаль
Чемпионат Испании, ЛЧ, победный гол в финале ЛЧ и чемпионат Европы, плюс супер Кубок УЕФА
+8
-2
+6
Хумельс в топ-30 это конечно очень сильно
+6
0
+6
Очень приятно за Палмера! Единственный человек в нашем синем королевстве тьмы, который был светлым лучиком!
+5
0
+5
Ответ Proper Chels
Тут нечего выбирать - Родри самый доминирующий игрок в мире прямо сейчас. Но подарят кому-то из мадридских. Подозреваю, что Винисиусу, так как он хайпанул на расизме. Хотя Деле Алли под номером 5 поярче был, он хотя бы в сборной не полный балласт.
Винисиус "хайпанул" на том, что очередной раз отвозил соперников. Но раз вам удобнее писать про расизм, а не про его игру - дело ваше.
+11
-6
+5
Ну главные претенденты это Родри, Вини, Джуд, Карва. Хотя Лаутаро тоже мощный сезон провел
+4
0
+4
Ответ Фран
Беллингем провалил Евро? Разве что только тем, что оставил Англию на весь плей-офф в игре, из-за чего вторая половина сетки превратилась в антифутбольный балаган. Тогда, конечно, провалил.
вся сборная Англии евро провалила своей отвратной игрой, от которой хотелось блевать
+6
-2
+4
Ответ Тарас Гладушин
Местные кулес всей душой за Родри, конечно. Лишь бы не игрок Реала. А по сути Родри просто отличный полузащитник, но не главный игрок ни в своем клубе, ни в сборной. Смешно читать про какую-то там определяющую роль на поле, влияние на игру и тд. Никогда за это золотой мяч не давали. Праймовые бускетс, алонсо, пирло и прочие игроки подобного амплуа влияли на игру не меньше, но никогда и близко не были к золотому мячу
>но не главный игрок ни в своем клубе, ни в сборной

очень смешно, с Родри в составе ни Сити, ни сборная не проигрывает статистически, держу в курсе
Основополагающий игрок в средней линии обеих команд и его отсутствие наглядно это показывает, если хоть чуточку втыкаешь
Притом в обеих командах ему нет даже близкой замены

>Праймовые бускетс, алонсо, пирло и прочие игроки подобного амплуа влияли на игру не меньше, но никогда и близко не были к золотому мячу

Тут ты прав, только вот перечисленные тобою гении играли в одно время с другими гениями, сейчас поколение в принципе уступает прошлому, нет такой конкуренции
Те же Хави с Иньестой давно бы взяли по мячу играй они сейчас, а не в одно время с двумя монстрами
О чём речь если сейчас за золотую бутсу борются ребятки с показателями в 20-30 голов
+4
0
+4
Ответ Тарас Гладушин
Местные кулес всей душой за Родри, конечно. Лишь бы не игрок Реала. А по сути Родри просто отличный полузащитник, но не главный игрок ни в своем клубе, ни в сборной. Смешно читать про какую-то там определяющую роль на поле, влияние на игру и тд. Никогда за это золотой мяч не давали. Праймовые бускетс, алонсо, пирло и прочие игроки подобного амплуа влияли на игру не меньше, но никогда и близко не были к золотому мячу
Посмотри статистику Родри и все станет понятно. Он будучи опорником и забивал, и отдавал на уровне АПЗ. И свои основные функции он выполнял стабильно хорошо на протяжении всего сезона без никаких спадов в игре.
+3
0
+3
Родри лучше всех, но у него пиарщик плохой, поэтому ждём вини или белингема которые в этом году показали ровно 0
+9
-6
+3
Ответ Евгений Цыбулин
Да он и до финала-выжигал.Все внимание было Ямалю-он,самый молодой.Мне,как болельщику Барселоны,приятно такое внимание спортивных СМИ к Ламину-но ЗМ,больше заслужил Родри.
Что он там выжигал? Он не был лучшим в этой сборной как по ключевым статистическим показателям, так и по влиянию на игру (в плей-офф соперники его успешно закрывали, поэтому испанцы проходили дальше не за счёт командной игры, а за счёт перфомансов Ольмо и Ямаля). На Евро у Испании лучшими были Ламин, Ольмо и ,конечно же, Фабиан Руис.
+3
0
+3
Карвахаль! Выиграл все и был лидером на поле.
+6
-3
+3
Родри, Джуд, Карва, Кроос, Вирц, БЛМщик
+4
-2
+2
Ответ Гуддин
Какой Карвахаль? Защитнику - ЗМ? Ему надо было забить 40 голов и совершить 40 сейвов. Тут нахождение Родри в топе странно вообще выглядит. Лучше дать Винисиусу - он и забивает, и скандалит.
Мальчик, ты дурак?
+3
-1
+2
Это награда уже давно ничего не значит если честно. Победа Месси в прошлом году просто добила значимость этого"трофея"и я не хейтер Месси,но давать ЗМ за игру в МЛС,ну камон. Выйграет тот кто должен,это будет Винисиус,100% Но люди в этом году в любом случаи будут не довольны,хотя вроде как в последний раз люди были рады только победе Модрича
+17
-15
+2
Ответ Dizzod
Не переживайте капитан сборной Науру по привычке проголосует за Месси. Ну или журналист спортивной колонки Клевтонского вестника.
🤡
+2
0
+2
Ответ Predator87
джуд проваливший вторую половину сезона и евро?))
Это типичные глоры реала
+5
-3
+2
Ответ Predator87
джуд проваливший вторую половину сезона и евро?))
Я не согласен с тобой испанец должен взять! Джуд обосрался . И не заслуживает
+3
-1
+2
Ответ arturic
Это награда уже давно ничего не значит если честно. Победа Месси в прошлом году просто добила значимость этого"трофея"и я не хейтер Месси,но давать ЗМ за игру в МЛС,ну камон. Выйграет тот кто должен,это будет Винисиус,100% Но люди в этом году в любом случаи будут не довольны,хотя вроде как в последний раз люди были рады только победе Модрича
господи да боже ты мой, да ему за мундиаль дали мяч, а не за млс
+3
-1
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий