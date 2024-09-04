Карпин о бане сборной: «Очень боюсь, что могут еще 10 лет не возвращать, но что делать тогда? Я, может, лет через 10 умру»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу Валерий Карпин сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Политика Р-Спорт Футбол

Валерий Карпин ответил на вопрос об отстранении сборной России.

Главного тренера национальной команды спросили, насколько конкурентоспособной будет сборная после возвращения на международные турниры.

«На этот вопрос ни у кого ответа нет. Да, играли мы со сборной Сербии, понятно что у них было удаление, и со сборной Камеруна. Понятно, что это товарищеские матчи, но там выглядели конкурентоспособными.

Очень боюсь, что могут еще десять лет не возвращать, но что делать тогда? Я, может, лет через 10 умру», – сказал Карпин

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12 комментариев
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Заканчивать кое-что, вот, что надо сделать
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Не верит в цели?🧐
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Валера прекрасно видит перспективу, и только чинуши куда-то там собираются возвращаться, через год-два
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Ответ Мечел70
Заканчивать кое-что, вот, что надо сделать
Наивно полагать что после окончания нас моментально вернут
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умрешь, ну и?
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Ответ Мечел70
Заканчивать кое-что, вот, что надо сделать
Насчет этого, можете быть покойны ещё лет 30👌 перемены где то там
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Ну если также продолжишь пыхать сиги и кальян, то явно долго не протянешь)
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