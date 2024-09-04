Карпин о бане сборной: «Очень боюсь, что могут еще 10 лет не возвращать, но что делать тогда? Я, может, лет через 10 умру»

Валерий Карпин ответил на вопрос об отстранении сборной России.

Главного тренера национальной команды спросили, насколько конкурентоспособной будет сборная после возвращения на международные турниры.

«На этот вопрос ни у кого ответа нет. Да, играли мы со сборной , понятно что у них было удаление, и со сборной . Понятно, что это товарищеские матчи, но там выглядели конкурентоспособными.

Очень боюсь, что могут еще десять лет не возвращать, но что делать тогда? Я, может, лет через 10 умру», – сказал .