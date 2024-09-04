Тамбиеву шайбой разбили голову в матче с «Витязем». У тренера «Адмирала» шла кровь, его увели в раздевалку

Леониду Тамбиеву попали шайбой в голову в матче с «Витязем»

«Адмирал » на выезде играет с подмосковным клубом (3:2 , второй период) в Фонбет чемпионате КХЛ .

В конце второго периода защитник «Витязя » Ярослав Бусыгин, делая выброс по борту, попал шайбой в голову главному тренеру владивостокской команды Леониду Тамбиеву .

У него шла кровь, Тамбиева увели в раздевалку.