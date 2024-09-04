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Тамбиеву шайбой разбили голову в матче с «Витязем». У тренера «Адмирала» шла кровь, его увели в раздевалку

Леониду Тамбиеву попали шайбой в голову в матче с «Витязем»

«Адмирал» на выезде играет с подмосковным клубом (3:2, второй период) в Фонбет чемпионате КХЛ

В конце второго периода защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин, делая выброс по борту, попал шайбой в голову главному тренеру владивостокской команды Леониду Тамбиеву

У него шла кровь, Тамбиева увели в раздевалку. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт КХЛ
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logoЛеонид Тамбиев
logoАдмирал
Ярослав Бусыгин
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