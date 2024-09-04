Тамбиеву шайбой разбили голову в матче с «Витязем». У тренера «Адмирала» шла кровь, его увели в раздевалку
Леониду Тамбиеву попали шайбой в голову в матче с «Витязем»
«Адмирал» на выезде играет с подмосковным клубом (3:2, второй период) в Фонбет чемпионате КХЛ.
В конце второго периода защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин, делая выброс по борту, попал шайбой в голову главному тренеру владивостокской команды Леониду Тамбиеву.
У него шла кровь, Тамбиева увели в раздевалку.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости