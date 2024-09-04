Лунин, Доннарумма, Мамардашвили, Меньян, Дибу Мартинес, Кобель, Уильямс из ЮАР – претенденты на приз Яшина

Стали известны претенденты на приз имени Льва Яшина.

Трофей имени Льва Яшина вручается лучшему вратарю по итогам сезона. В прошлом году награду получил Эмилиано Мартинес.

На приз номинированы (« »), (« »), (« »), (« »), (« »), (« »), (« »), («Атлетик»), (« ») и («Мамелоди Сандаунc»).

Победитель будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча», которая пройдет 28 октября.