Лунин, Доннарумма, Мамардашвили, Меньян, Дибу Мартинес, Кобель, Уильямс из ЮАР – претенденты на приз Яшина
Стали известны претенденты на приз имени Льва Яшина.
Трофей имени Льва Яшина вручается лучшему вратарю по итогам сезона. В прошлом году награду получил Эмилиано Мартинес.
На приз номинированы Диогу Кошта («Порто»), Джанлуиджи Доннарума («ПСЖ»), Грегор Кобель («Боруссия»), Андрей Лунин («Реал»), Майк Меньян («Милан»), Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Унаи Симон («Атлетик»), Ян Зоммер («Интер») и Ронуэн Уильямс («Мамелоди Сандаунc»).
Победитель будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча», которая пройдет 28 октября.