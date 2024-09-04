Лунин, Доннарумма, Мамардашвили, Меньян, Дибу Мартинес, Кобель, Уильямс из ЮАР – претенденты на приз Яшина

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Стали известны претенденты на приз имени Льва Яшина.

Трофей имени Льва Яшина вручается лучшему вратарю по итогам сезона. В прошлом году награду получил Эмилиано Мартинес.

На приз номинированы Диогу Кошта («Порто»), Джанлуиджи Доннарума («ПСЖ»), Грегор КобельБоруссия»), Андрей ЛунинРеал»), Майк МеньянМилан»), Георгий МамардашвилиВаленсия»), Эмилиано МартинесАстон Вилла»), Унаи Симон («Атлетик»), Ян ЗоммерИнтер») и Ронуэн Уильямс («Мамелоди Сандаунc»).

Победитель будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча», которая пройдет 28 октября.

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38 комментариев
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Я извиняюсь... а Лунину можно получать приз им. Льва Яшина? 🤔
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Ответ aveminovs
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки. Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133 65 10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП) Заранее Вам большое человеческое спасибо.
Ты уже месяц сознание теряешь, но так и не потерял! Зато совесть потерял! Хорош людей разводить! Иди займись делом!Спортс,забаньте этого чудика!!!
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+7
Ответ aveminovs
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки. Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133 65 10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП) Заранее Вам большое человеческое спасибо.
Иди работать
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+6
Даже очевидно кандита нет
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+6
Ответ aveminovs
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки. Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133 65 10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП) Заранее Вам большое человеческое спасибо.
Продай телефон
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А как Лунин может получить приз имени Яшина? Всё советское запрещено на его родине. В чёрный список захотел попасть?
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Ответ Оксолиновая Мразь
Я извиняюсь... а Лунину можно получать приз им. Льва Яшина? 🤔
Украинец претендент на приз имени русского уже мем.
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Мамардашвили, конечно и не из-за ностальгии по СССР. Любому вратарю играть намного сложнее из-за несбалансированного состава, в котором атака преобладает над защитой.
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Ответ Антон Фалафель
Надо Лунину давать, лучше сезона у него больше не будет.
Вопрос в том, возьмёт ли?))
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что здесь делает Уильямс?
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Ответ олдовый манк
Дайте Лунину, чтоб посмотреть как рвутся пуканы рагулятины
Тогда Приз переименуют. Это же Европа
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Лунин, Доннарумма, Мамардашвили, Меньян, Дибу Мартинес, Кобель, Уильямс из ЮАР в фильме "Какого хрена здесь делает Уильямс из ЮАР"
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Сильна еще вратарская школа СССР, которая дала миру Яшина.
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Мамардашвили!
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Кобель, Симон, Мартинес
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За Лунина. Чисто ради интереса😂😂😂
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Ответ Давид Agabekyan
Даже очевидно кандита нет
Уже не первый год так. За последние годы, кроме Куртуа в 2022, не было мощных вратарских перфомансов на протяжении всего сезона. Тот же Дибу Мартинес на слуху только во время турниров сборных.
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Если Лунин получит приз Яшина, он пожмет ему руку уже было? Тогда я первый.
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почему тут нет Облака каторый отбил пенальти горе ютюбера на евро?!
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Подождите... Сменщик Сафонова есть, а где сам Сафонов??
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Ответ Василий Петров
Ты уже месяц сознание теряешь, но так и не потерял! Зато совесть потерял! Хорош людей разводить! Иди займись делом!Спортс,забаньте этого чудика!!!
По моим наблюдениям, он пишет эту фигню в ру-сегменте интернета около 4 лет.
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Ответ Ебздрогыч
Без Лещука это не список, а насмешка!
Песьяков курит в сторонке)
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Вот тут интрига будь здоров.
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