Промес подпишет контракт с «Юнайтед» Дубай на год. В соглашении есть опция бесплатного возвращения в «Спартак» зимой при снятии запрета на выезд из ОАЭ («СЭ»)
Опубликованы детали контракта Квинси Промеса с «Юнайтед» Дубай.
Ранее клуб из второго дивизиона ОАЭ анонсировал подписание Промеса, опубликовав в соцсетях кадры с медобследования полузащитника. Квинси находился в статусе свободного агента после истечения соглашения со «Спартаком» в конце июня.
По информации «Спорт-Экспресса», соглашение Промеса с «Юнайтед» Дубай рассчитано на один год. В контракт включена опция бесплатного возвращения в «Спартак» зимой в случае получения разрешения на выезд из ОАЭ.
...
Но, поговаривают, что он плохо карьеру закончил
И снег, двух видов выпадает
Столицу заносит двойная вьюга
Одну приносит с севера, вторую нам привозят с юга»
А теперь если нужен, то запрет выезда и пусть играет))
Не удивлюсь если Дуров будет за Лион играть))))
— Двадцать пять.
— Двадцать, двадцать. Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почетная грамота.
— И бесплатная путевка…
— В Сибирь!)))
Или Нидерланды уже не требуют его экстрадиции?
Хотя по закону ОАЭ можно,наверное,находясь на её территории, заниматься профессиональной деятельностью
Так что просто бегунки как раз не нужны.
Медина, например, скоростью никогда не обладал, но Станковича он устраивает объемом, в том числе в отборе мяча и прессинге. Поэтому в матче против Зенита именно он вышел.
Промес обладает высоким классом, будет брать другими умениями - у него высокий класс обращения с мячом, дриблинг, пас, удар.
Юнайтед! Я! Два шага из строя!