Промес подпишет контракт с «Юнайтед» Дубай на год. В соглашении есть опция бесплатного возвращения в «Спартак» зимой при снятии запрета на выезд из ОАЭ («СЭ»)

Опубликованы детали контракта Квинси Промеса с «Юнайтед» Дубай.

Ранее клуб из второго дивизиона ОАЭ анонсировал подписание Промеса, опубликовав в соцсетях кадры с медобследования полузащитника. Квинси находился в статусе свободного агента после истечения соглашения со « » в конце июня.

По информации « », соглашение с «Юнайтед» Дубай рассчитано на один год. В контракт включена опция бесплатного возвращения в «Спартак» зимой в случае получения разрешения на выезд из ОАЭ.