Промес подпишет контракт с «Юнайтед» Дубай на год. В соглашении есть опция бесплатного возвращения в «Спартак» зимой при снятии запрета на выезд из ОАЭ («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига ОАЭ Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Опубликованы детали контракта Квинси Промеса с «Юнайтед» Дубай.

Ранее клуб из второго дивизиона ОАЭ анонсировал подписание Промеса, опубликовав в соцсетях кадры с медобследования полузащитника. Квинси находился в статусе свободного агента после истечения соглашения со «Спартаком» в конце июня.

По информации «Спорт-Экспресса», соглашение Промеса с «Юнайтед» Дубай рассчитано на один год. В контракт включена опция бесплатного возвращения в «Спартак» зимой в случае получения разрешения на выезд из ОАЭ.

40 комментариев
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отличный пример того что если есть бабки – можешь делать вообще чё угодно
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Ответ Зелёный гопник
Комментарий скрыт
Иуда не был свободным агентом . У него был контракт с фк апостолы ( в те времена ещё 12 на 12 играли) , а потом его ,по класуле ,выкупили римляне, через фарисейских агентов , за тридцать сребрянников.
...
Но, поговаривают, что он плохо карьеру закончил
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А что, так тоже можно было???
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Набирает форму перед возвращением)
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Ответ Честный контроль
Зимой наркотрафик оживает особенно сильно. Потому что в южном полушарии наступает лето!
«Зима, холодно, люди замерзают
И снег, двух видов выпадает
Столицу заносит двойная вьюга
Одну приносит с севера, вторую нам привозят с юга»
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Ответ Jeicob Harlon
В своё время Эскобара так не поддержали,хотя он ножон родню не тыкал
Всего лишь взрывал самолеты, устраивал теракты, устраивал кровавые бани
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Ответ bellyashe
надеюсь, ты понимаешь, что ратуя за промеса, лишаешь себя права на какие-либо морализаторства на этом сайте))
Где "моральные камертоны нации", болеющие за тушинский допинго-уголовный клуб, и где логика? ;)
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Правильное решение. Чтобы не простаивать и не терять форму. Главное чтобы кресты ему не порвали
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Это как было в СССР у ЦСКА. Если нужен был футболист, то он идет в армию и играет за ЦСКА или различные СКА.
А теперь если нужен, то запрет выезда и пусть играет))
Не удивлюсь если Дуров будет за Лион играть))))
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— Значит так. Двадцать баранов…
— Двадцать пять.
— Двадцать, двадцать. Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почетная грамота.
— И бесплатная путевка…
— В Сибирь!)))
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Промес - "Где в тюрьму садился, там и пригодился."
+3
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Ответ Bryak
это вы про владельца страны?
про Миллера
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В своё время Эскобара так не поддержали,хотя он ножон родню не тыкал
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Ответ Ллб
Иуда не был свободным агентом . У него был контракт с фк апостолы ( в те времена ещё 12 на 12 играли) , а потом его ,по класуле ,выкупили римляне, через фарисейских агентов , за тридцать сребрянников. ... Но, поговаривают, что он плохо карьеру закончил
Мем смешной, а ситуация не очень.
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циник 🐓 бургский, ты когда пластинку сменишь?релокант прибалтийский
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Ответ Spartakus1984
про Миллера
надеюсь, ты понимаешь, что ратуя за промеса, лишаешь себя права на какие-либо морализаторства на этом сайте))
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Так он же под следствием вроде,нет?
Или Нидерланды уже не требуют его экстрадиции?
Хотя по закону ОАЭ можно,наверное,находясь на её территории, заниматься профессиональной деятельностью
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Конечно мне кажется что даже нынешний Промес по игре в разы лучше Зиньковского
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Ответ ILB05
Правильное решение. Чтобы не простаивать и не терять форму. Главное чтобы кресты ему не порвали
и шоколадный глаз 😂
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Ответ grеу
Промесу 32 года, в этом возрасте крайки переходят в центр, тк скорости уже не хватает, а в центре Барко уже есть, почему бы не найти на фланг электричку? Игрока, который может на скорости и дриблинге пройти по флангу и хорошо прострелить/навесить?
Спартак не играет в такой футбол при Станковиче "пройти по флангу и прострелить". Вингеры должны выполнять и функции 10-ки, играя в пас. Они чаще смещаются в центр, чем просто простреливают или навешивают. Ну и важная роль у них при прессинге.
Так что просто бегунки как раз не нужны.
Медина, например, скоростью никогда не обладал, но Станковича он устраивает объемом, в том числе в отборе мяча и прессинге. Поэтому в матче против Зенита именно он вышел.
Промес обладает высоким классом, будет брать другими умениями - у него высокий класс обращения с мячом, дриблинг, пас, удар.
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Молокозавод! Я! Заявки не прислал.
Юнайтед! Я! Два шага из строя!
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Ну какой же это Иуда? Тренируется и пока не выпустили- нужно играть,а как выпустят- обратно,в родную Москву.
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Прекрасное продолжение карьеры - клуб, у которого даже нет тэга на спортсе) и кстати, зачем тогда в тэгах "высшая лига ОАЭ", если клуб из второй?
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А пока Депа, в спартак зовите
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Если он даже в РПЛ вернется ему Питерские и их подстилки в виде Алаева не дадут покоя,придумают закон,что нельзя осужденным играть.
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Будет забавно, если допинго-уголовный тушинский середняк снова продавит рабочую визу для своего легендарного дважды осужденного по тяжелым статьям преступника.
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Это вам не фк Бутырка.
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Забавно.
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