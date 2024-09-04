Мира выпустили под залог после дачи показаний. Форвард «Валенсии» подозревается в сексуальном насилии в отношении двух женщин

Рафу Мира выпустили под залог после дачи показаний в суде.

В понедельник нападающий «Валенсии» был задержан Гражданской гвардией по обвинению в сексуальном насилии в отношении двух женщин.

Согласно показаниям одной из предполагаемых жертв, преступление было совершено в минувшую субботу на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка вместе с подругой отправились после знакомства с Миром в ночном клубе. Пострадавшая утверждает, что подверглась избиению со стороны футболиста и его друга, который также был задержан.

Как сообщает Marca, и его друга Пабло Хару, футболиста «Алькантарильи», выпустили под залог после дачи показаний.