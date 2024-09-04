Мира выпустили под залог после дачи показаний. Форвард «Валенсии» подозревается в сексуальном насилии в отношении двух женщин

Теги Валенсия Севилья Ла Лига происшествия Рафа Мир Футбол

Рафу Мира выпустили под залог после дачи показаний в суде.

В понедельник нападающий «Валенсии» был задержан Гражданской гвардией Испании по обвинению в сексуальном насилии в отношении двух женщин.

Согласно показаниям одной из предполагаемых жертв, преступление было совершено в минувшую субботу на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка вместе с подругой отправились после знакомства с Миром в ночном клубе. Пострадавшая утверждает, что подверглась избиению со стороны футболиста и его друга, который также был задержан.

Как сообщает Marca, Рафу Мира и его друга Пабло Хару, футболиста «Алькантарильи», выпустили под залог после дачи показаний.

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6 комментариев
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Скажите ему что в Юнайтед из Дубая нападающий нужен
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Ответ darby crash
там осимхен в галатасарай перешёл, а вы всякую хрень публикуете
ни Наполи, ни Галатасарай не объявили еще – так что пока не перешел.
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Ответ Артём Стёпин
ни Наполи, ни Галатасарай не объявили еще – так что пока не перешел.
https://x.com/fanatikcomtr/status/1831331309676790245
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Ответ darby crash
https://x.com/fanatikcomtr/status/1831331309676790245
ага, это твиттер Наполи или Галатасарая?)
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