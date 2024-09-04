Старт сезона КХЛ, громкий уход Кержакова из «Кайрата», «Спартак» берет защитника, Драйзайтль стал игроком НХЛ с самой большой зарплатой, Ташуев снова в «Ахмате» и другие новости

1. Стартовал новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ. «Локомотив» обыграл «Металлург» (3:2) и впервые взял Кубок Открытия. Александр Радулов первым в истории выиграл пять матчей открытия.

2. Кержаков громко покинул «Кайрат», идущий на 1-м месте в чемпионате Казахстана. Александр заявил: «Есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными». Вскоре пошли инсайды о ситуации: президент «Кайрата» якобы сказал, что Кержаков «говно, а не тренер». Сам россиянин посчитал, что в «Кайрате» его «плавили», а на конфликты в команде он повлиять не мог.

Еще одна новость про Кержакова: Александр подал иск о признании банкротом воронежской компании, которой давал 300 млн рублей на нефтеперерабатывающий завод.

3. US Open. 1/4 финала. Фриц победил Зверева. Медведев и Синнер разыграют четвертьфинал не раньше 03:15 по московскому времени в ночь со среды на четверг.

У женщин Соболенко вышла в 1/2 финала, победив Цинвэнь Чжэн, Бадоса проиграла Наварро

4. Леон Драйзайтль подписал с «Эдмонтоном» контракт на 8 лет и 14 млн долларов за сезон. 28-летний немец стал самым дорогим игроком в НХЛ.

5. Сергей Ташуев вновь возглавил «Ахмат». Контракт – на 2 года.

6. Луис Суарес завершит карьеру в сборной Уругвая после домашнего матча квалификации ЧМ-2026 с Парагваем. У форварда 69 голов в 142 играх за команду – он лучший бомбардир в ее истории и второй по числу матчей.

7. «Спартак» и «Витория» договорились о трансфере Мангаша за 2 млн евро. Условия контракта с португальским защитником согласованы.

8. Трусова, Акатьева, Петросян, Семененко, Гуменник, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят на контрольных прокатах сборной России.

9. Клубы совершили рекордные 11 000 трансферов на 6,4 млрд долларов летом 2024-го. Общая сумма трансферов в женском футболе – рекордные 6,8 млн долларов. Англия лидирует по тратам – 1,69 млрд долларов. Российские клубы потратили 76,2 млн долларов на трансферы – на 5,5% больше, чем в прошлом году.

10. Паралимпийские игры-2024. Российские спортсмены завоевали два золота, два серебра и пять бронз. Медальный зачет – здесь.

11. С «Лестера» не снимут очки за финансовые нарушения: клуб обжаловал решение о праве независимой комиссии рассматривать дело. АПЛ «удивлена и разочарована».

12. Форварда «Валенсии» Мира задержали по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин.

13. Россиянка Татьяна Томашова лишена серебра Олимпиады-2012 в беге на 1500 м и дисквалифицирована на 10 лет за допинг.

14. «Астон Мартин» объявит о контракте с Ньюи перед Гран-при Азербайджана.

15. Соболев встречался с руководителем «Спартака» после прошлого сезона. Форвард выразил недовольство комплектованием и сказал: «С этим составом ничего не выиграть».

Цитаты дня.

Роналду о 1000 голов в карьере: «Я сказал это в шутку, 900 – не такая уж плохая цифра. Думаете, я беспокоюсь о 901-м или 902-м голе, когда забил 899? Главное, что я получаю удовольствие от игры»

Украинский атлет оскорбил россиянина Торсунова на Паралимпиаде: «Скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению»

Морозов о потолке зарплат: «Пример Кузнецова в СКА показывает – существуют легальные инструменты, чтобы предложить достойные условия. Текущий потолок не препятствует переходу звезд из НХЛ»

Куман о Бергвейне в Саудовской Аравии: «Его глава в сборной Нидерландов закрыта. Это не имеет ничего общего с амбициями»

Кунде приехал в сборную Франции в юбке, обтягивающей рубашке без рукавов и ботинках: «Мне всегда нравилось наряжаться, когда я выхожу из дома – за хлебом или на шоппинг»

Жена Соболева выложила фото с сыном: «Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за возможность учиться в лучшей школе страны!»