«Спартак» и «Мираторг» стали партнерами: «Кто мы? Мясо!🥩»

«Спартак» и «Мираторг» стали партнерами.

Московский клуб объявил о заключении партнерского соглашения с компанией «Мираторг» – ведущим производителем продуктов питания в России.

В рамках партнерства будут проводиться совместные мероприятия и проекты на «Лукойл Арене». Болельщикам также будут доступны специальные предложения по покупке продукции «Мираторга».

«Приветствуем «Мираторг» в нашей красно-белой семье! Кто мы? Мясо!» – говорится в сообщении «Спартака».

Фото: t.me/fcsmtg