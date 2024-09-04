«Спартак» и «Мираторг» стали партнерами: «Кто мы? Мясо!🥩»
«Спартак» и «Мираторг» стали партнерами.
Московский клуб объявил о заключении партнерского соглашения с компанией «Мираторг» – ведущим производителем продуктов питания в России.
В рамках партнерства будут проводиться совместные мероприятия и проекты на «Лукойл Арене». Болельщикам также будут доступны специальные предложения по покупке продукции «Мираторга».
«Приветствуем «Мираторг» в нашей красно-белой семье! Кто мы? Мясо!» – говорится в сообщении «Спартака».
Фото: t.me/fcsmtg
Так что осторожнее.
Штаб-квартира - Москва
Место рождения президента Линника В.В. - Москва
Место рождения председателя Совета директоров Линника А.В. - Москва
Московский ипподром ещё не думает о другом клубе?
Сифон и Борода - приготовиться!
"Питерские" у них половые связи Светланы Медведевой, она же Светлана Линник в девичестве.
Общее поголовье КРС 840 000
В полку болельщиков Спартака пополнение?!🤔