«Спартак» и «Мираторг» стали партнерами: «Кто мы? Мясо!🥩»

Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес Футбол

«Спартак» и «Мираторг» стали партнерами.

Московский клуб объявил о заключении партнерского соглашения с компанией «Мираторг» – ведущим производителем продуктов питания в России.

В рамках партнерства будут проводиться совместные мероприятия и проекты на «Лукойл Арене». Болельщикам также будут доступны специальные предложения по покупке продукции «Мираторга».

«Приветствуем «Мираторг» в нашей красно-белой семье! Кто мы? Мясо!» – говорится в сообщении «Спартака».

Фото: t.me/fcsmtg

85 комментариев
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Лежало на поверхности, надо было только взять.
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и не пошутишь 🗿
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Ждём подобной коллаборация Зенита с Дошираком
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Ждем партнерства Зенита и Ночлежки!
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Ответ Bernie
Да? Питерские корни ( владельцы)этой Компании(мираторг)не мешают фанатам одобрять спонсорский контракт)
Петербург≠Зенит
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Теперь народное название Спартака и его болельщиков стало и официальным.
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Здорово,классный коллаб
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Ждем К&Б
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Ответ Владимир Имамов
Комментарий удален модератором
За упоминание народного названия болельщиков Зенита банят.

Так что осторожнее.
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А по-моему здорово придумали
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Логично
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Ответ Антон Фалафель
Теперь Алкодимон за Спартак????
За "Финляндию".
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Кроссовер мечты
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ЦСКА и Московский ипподром когда заключат соглашение?
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
Интересно, Зенит себе придумал эту историю со львом (типа, новый символ) исключительно из-за питерских львов? Или там тонкий намек?
Новость с Мираторге и Спартаке... И вдруг - Зенит. Вам провериться надо.
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Ответ Bernie
Да? Питерские корни ( владельцы)этой Компании(мираторг)не мешают фанатам одобрять спонсорский контракт)
Компания "Мираторг":
Штаб-квартира - Москва
Место рождения президента Линника В.В. - Москва
Место рождения председателя Совета директоров Линника А.В. - Москва
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Давно пора!
Московский ипподром ещё не думает о другом клубе?
Сифон и Борода - приготовиться!
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Теперь Алкодимон за Спартак????
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Сашка Медведев против Димона Медведева
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Ответ Bernie
Да? Питерские корни ( владельцы)этой Компании(мираторг)не мешают фанатам одобрять спонсорский контракт)
Линник Виктор Вячеславович родился 28 октября 1967 года в Москве, образование получил в Москве.

"Питерские" у них половые связи Светланы Медведевой, она же Светлана Линник в девичестве.
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Логично, странно только, что это раньше не произошло.
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едим за спартак!
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в Питере закрываются магазины Мираторга
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Ответ Bernie
Да? Питерские корни ( владельцы)этой Компании(мираторг)не мешают фанатам одобрять спонсорский контракт)
А Азербайджанские корни Алекперова не должны нас смущать? Лично меня не смущают.
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Ответ Константин Эсперов
Спартак вернулся к своим истокам , домой
скучно
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Ответ Пинающий Достоинства
Ждём подобной коллаборация Зенита с Дошираком
С ассоциацией помощи бездомным домашним животным.
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Ответ grom55
Новость с Мираторге и Спартаке... И вдруг - Зенит. Вам провериться надо.
Да мне по барабану в целом и Спартак, и Зенит. Но львы любят пожрать мясца.
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АПХ «Мираторг»
Общее поголовье КРС 840 000
В полку болельщиков Спартака пополнение?!🤔
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Органично.
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Молодцы 👏
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