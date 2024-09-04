«Аль-Наср» предлагает Рабьо 20 млн евро в год. Роналду убеждает клуб подписать экс-хавбека «Юве» (Corriere dello Sport)
Адриен Рабьо может стать одноклубником Криштиану Роналду.
Как сообщает Corriere dello Sport, над подписанием экс-полузащитника «Ювентуса» работает «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии готов предложить французу зарплату в размере 20 миллионов евро в год и в настоящее время ведет переговоры с матерью Рабьо, выступающей в роли его агента. Отмечается, что Криштиану Роналду лично убедил клуб попытаться подписать Рабьо.
Помешать переходу Рабьо в «Аль-Наср» может лимит на легионеров в Саудовской Аравии, поскольку на данный момент в заявке клуба уже числится 8 иностранцев. Решением может стать подача клубом запроса на годовую льготу.
Бенто
Аль-Ганам - Симакан - Лапорт - ЛЗ
Оттавио - Брозович - Рабьо
Талиска - Роналду - Мане
Очень хороший состав, надо только ЛЗ взять хорошего еще, в запасе Гариб есть еще, и молодой парень из Челси еще, бороться за титулы точно можно.
Вырос в топа за последний сезон, и идти в СА вообще некстати
Вопрос не в том на сколько он хорош. Важен средний уровень команды, а не одиночная звезда. За эти бабки можно легко усилить 3-4 позиции. Толку будет больше. Байер всем тому пример. Коллектив дал результат.