«Аль-Наср» предлагает Рабьо 20 млн евро в год. Роналду убеждает клуб подписать экс-хавбека «Юве» (Corriere dello Sport)

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия возможные трансферы Аль-Наср Эр-Рияд Адриен Рабьо Футбол

Адриен Рабьо может стать одноклубником Криштиану Роналду.

Как сообщает Corriere dello Sport, над подписанием экс-полузащитника «Ювентуса» работает «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии готов предложить французу зарплату в размере 20 миллионов евро в год и в настоящее время ведет переговоры с матерью Рабьо, выступающей в роли его агента. Отмечается, что Криштиану Роналду лично убедил клуб попытаться подписать Рабьо.

Помешать переходу Рабьо в «Аль-Наср» может лимит на легионеров в Саудовской Аравии, поскольку на данный момент в заявке клуба уже числится 8 иностранцев. Решением может стать подача клубом запроса на годовую льготу.

15 комментариев
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Ну маме сложно от этого будет отказаться
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Ответ Юрий Кечко
Ну маме сложно от этого будет отказаться
Я думаю они на это и закладывались отбив все предложения в Европе. Только вот зная маму, на первые 20 они не согласятся.)
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Сильное усиление будет
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Ответ Vitaly Petrov
Зачем им Рабьо с такой зарплатой?)) Вопрос не в том на сколько он хорош. Важен средний уровень команды, а не одиночная звезда. За эти бабки можно легко усилить 3-4 позиции. Толку будет больше. Байер всем тому пример. Коллектив дал результат.
3-4 позиции усилить не получится, тк есть лимит
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Ответ madaev
Сильное усиление будет
Главное, чтобы у них вода мокрая была. Жарко же
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🍓 боясь вновь остаться без трофеев,подтягивает всех кто играет в футбол лучше него !
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Это уникальный случай, когда большинство болельщиков будет за переход в пустыню хорошего футболиста.
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Этому точно надо переходить
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Вот, это было бы отличное подписание для Аль-Насра, хоть теоретические шансы против Аль-Хилаля будут. Рабьо прямо как влитой туда зайдет, работоспособный игрок.
Бенто
Аль-Ганам - Симакан - Лапорт - ЛЗ
Оттавио - Брозович - Рабьо
Талиска - Роналду - Мане

Очень хороший состав, надо только ЛЗ взять хорошего еще, в запасе Гариб есть еще, и молодой парень из Челси еще, бороться за титулы точно можно.
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Будет глупостью
Вырос в топа за последний сезон, и идти в СА вообще некстати
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Пусть Погба подписывают, тот уже давно списан
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Зачем им Рабьо с такой зарплатой?))
Вопрос не в том на сколько он хорош. Важен средний уровень команды, а не одиночная звезда. За эти бабки можно легко усилить 3-4 позиции. Толку будет больше. Байер всем тому пример. Коллектив дал результат.
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Чтобы Роналду что то выиграл даже в Аравии, нужно будет купить весь вардрид вместе с кашшаи )))
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Ответ Hella black
🍓 боясь вновь остаться без трофеев,подтягивает всех кто играет в футбол лучше него !
не поможет.У Хиляля состав топ и тренер супертоп для Аравии.
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