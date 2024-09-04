«Аль-Наср» предлагает Рабьо 20 млн евро в год. Роналду убеждает клуб подписать экс-хавбека «Юве» (Corriere dello Sport)

Адриен Рабьо может стать одноклубником Криштиану Роналду.

Как сообщает Corriere dello Sport, над подписанием экс-полузащитника «Ювентуса» работает «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии готов предложить французу зарплату в размере 20 миллионов евро в год и в настоящее время ведет переговоры с матерью Рабьо, выступающей в роли его агента. Отмечается, что Криштиану Роналду лично убедил клуб попытаться подписать Рабьо.

Помешать переходу Рабьо в «Аль-Наср» может лимит на легионеров в Саудовской Аравии, поскольку на данный момент в заявке клуба уже числится 8 иностранцев. Решением может стать подача клубом запроса на годовую льготу.