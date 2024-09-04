Роберт Орри о Дончиче: «Придется отбирать у него пиво. Лука не из тех, кто легко сохраняет форму»
Роберт Орри поделился мнением о Луке Дончиче
Бывший игрок «Лейкерс» не уверен в том, что хотел бы видеть словенца в составе калифорнийской команды в будущем.
«Сколько лет будет Луке, когда истечет его нынешний контракт? 31, 32? Он и сейчас не лучший игрок с точки зрения защиты, и это стало бы проблемой «Лейкерс».
Лука способен набирать очки в соперничестве с самыми сильными оппонентами, но мы также знаем, что вам придется отбирать у него пиво, потому что он не из тех, кто легко сохраняет форму. Он будет в порядке, но не факт, что это именно то, что вам нужно», – заявил Орри.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Big Shot Bob
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