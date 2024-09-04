«Спартак» предлагал 10-15 млн евро за Кордобу, но сделка с «Краснодаром» сорвалась, «тема закрыта» (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Джон Кордоба деньги Футбол

Джон Кордоба не перейдет в «Спартак» из «Краснодара».

Ранее о возможном трансфере футболиста за 16 млн евро сообщил журналист Пипе Сьерра. 

По информации инсайдера Ивана Карпова, клубы вели переговоры о сумме в 10-15 млн евро, но в итоге сделка сорвалась. На данный момент «тема уже закрыта».

Через год 31-летний нападающий станет свободным агентом и хочет дождаться этого момента, чтобы заключить самый выгодный для себя последний контракт, подчеркивает Карпов. 

В текущем сезоне Мир РПЛ колумбиец провел 4 матча и забил 1 гол. Его статистика – здесь

«Спартак» предложил 16 млн евро за Кордобу, «Краснодар» согласился. Договоренности с форвардом пока нет (Пипе Сьерра)

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32 комментария
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Если не ошибаюсь зарплата Кордобы в Краснодаре больше 3 млн. Спартак ему столько не даст, зачем Кордобе идти на понижение?
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Зря Краснодар не продал. Можно было хорошо заработать.
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Ответ Alex8007
Бред, он и пять не стоит, да и Спартак не такие лохи чтобы платить за такого бездаря столько. Это вам не Зенит
Смех, Кордоба один из лучших форвардов рпл, только в возрасте сомнения
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Вааань... Я повторюсь - успокойся ты уже, ты никакой не инсайдер... Ты просто трепло
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жаль, игрок топовый, но это вполне ожидаемо, уж сколько их было Шакири, Амелиа, Терри, Нихат, Луан
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Ответ Божий посланник
Спартак в этом году явный претендент. Зенит уже наелся, голодный Спартак с погнмющем в футболе тренером у руля мчится на всех парах к титулу. У меня мало сомнений в этом,но такой забивной форвард не помешал бы конечно коллективу топового Станковича
Ну да, в прошлом сезоне чемпионами трех туров уже были. Давайте хотя бы после 15 поговорим.
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Ответ 2vdhrvmmzf
От создателей Соболев в Зените плод бухих его фантазий))
Хз кто такое говорил. А вот насчёт сумм, Ванька вселился как мог)))
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Ответ (_Баловень:)_)
Вааань... Я повторюсь - успокойся ты уже, ты никакой не инсайдер... Ты просто трепло
От создателей Соболев в Зените плод бухих его фантазий))
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Ответ Игорь Новиков
Ну да, в прошлом сезоне чемпионами трех туров уже были. Давайте хотя бы после 15 поговорим.
Ну вы можете шутить сколько угодно,но отрицать угрозу нельзя,вот и боитесь признать. Спартак играет в самый яркий и доминирующий футбол в РПЛ, будь то хоть Пари,хоть Зенит, то ли еще будет,когда Деян подведет команду на пик формы. Грядет рекорд по голам за 30 игр в РПЛ. Атака словно цунами
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Ответ Божий посланник
Жаль. Кордобу жаль. Был бы шанс примерить золотые медали наконец-то
Он же не в Зенит мог перейти)
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Если не ошибаюсь зарплата Кордобы в Краснодаре больше 3 млн. Спартак ему столько не даст, зачем Кордобе идти на понижение?
Затем что никто в таком возрасте такой контракт ему уже не предложет
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Ответ Дмитрий Екимов
Зря Краснодар не продал. Можно было хорошо заработать.
Хорошо заработать и потом страдать весь сезон без нападающего
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Ответ Дмитрий Екимов
Зря Краснодар не продал. Можно было хорошо заработать.
Так Краснодар готов был продать. Просто Кордоба хотел жирный контракт.
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ну и хорошо. за эти деньги можно получше и по моложе купить
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Ну и правильно, что не пошёл к червивым.
Сгноили бы в дубле.
И так три состава из Ференца набрали
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Очередной высер Карпова.
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Успокоили перед сном
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Не врите! Уже за 16 согласились в соседней ветке.
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Ну и норм. Через год бесплатно взять, если так хочется и всё.
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время покажет...
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Решили ослабить конкурента....
А Краснодар красавчики, не прогнулись под тушинский мешок
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Быстро сорвалась как.
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Если бы это было правдой,тогда непонятно зачем нам вообще спортивный директор нужен вместе со скаутами,давайте навалим бабок за 31-летнего потерявшего мотивацию игрока с последним годом контракта ага
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Расходимся пацаны. Кина не будет)
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