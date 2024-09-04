«Спартак» предлагал 10-15 млн евро за Кордобу, но сделка с «Краснодаром» сорвалась, «тема закрыта» (Иван Карпов)

Джон Кордоба не перейдет в «Спартак» из «Краснодара».

Ранее о возможном трансфере футболиста за 16 млн евро сообщил журналист Пипе Сьерра.

По информации инсайдера Ивана Карпова, клубы вели переговоры о сумме в 10-15 млн евро, но в итоге сделка сорвалась. На данный момент «тема уже закрыта».

Через год 31-летний нападающий станет свободным агентом и хочет дождаться этого момента, чтобы заключить самый выгодный для себя последний контракт, подчеркивает Карпов.



В текущем сезоне Мир колумбиец провел 4 матча и забил 1 гол. Его статистика – здесь.

«Спартак» предложил 16 млн евро за Кордобу, «Краснодар» согласился. Договоренности с форвардом пока нет (Пипе Сьерра)