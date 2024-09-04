«Спартак» предлагал 10-15 млн евро за Кордобу, но сделка с «Краснодаром» сорвалась, «тема закрыта» (Иван Карпов)
Джон Кордоба не перейдет в «Спартак» из «Краснодара».
Ранее о возможном трансфере футболиста за 16 млн евро сообщил журналист Пипе Сьерра.
По информации инсайдера Ивана Карпова, клубы вели переговоры о сумме в 10-15 млн евро, но в итоге сделка сорвалась. На данный момент «тема уже закрыта».
Через год 31-летний нападающий станет свободным агентом и хочет дождаться этого момента, чтобы заключить самый выгодный для себя последний контракт, подчеркивает Карпов.
В текущем сезоне Мир РПЛ колумбиец провел 4 матча и забил 1 гол. Его статистика – здесь.
«Спартак» предложил 16 млн евро за Кордобу, «Краснодар» согласился. Договоренности с форвардом пока нет (Пипе Сьерра)
Сгноили бы в дубле.
И так три состава из Ференца набрали
А Краснодар красавчики, не прогнулись под тушинский мешок