Ньюи будет зарабатывать в «Астон Мартин» $26 млн в год (Sky Sports)
Эдриан Ньюи достиг принципиальной договоренности о переходе в «Астон Мартин».
По информации Sky Sports, стороны готовы к многолетнему сотрудничеству. Ньюи официально приступит к работе в «Астон Мартин» с марта 2025 года.
При этом в «Астон Мартин» отказались давать комментарии по данному вопросу, когда журналисты направили в команду соответствующее обращение.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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