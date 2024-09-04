Ньюи будет зарабатывать в «Астон Мартин» $26 млн в год (Sky Sports)

Эдриан Ньюи достиг принципиальной договоренности о переходе в «Астон Мартин ».

По информации Sky Sports, стороны готовы к многолетнему сотрудничеству. Ньюи официально приступит к работе в «Астон Мартин» с марта 2025 года.

При этом в «Астон Мартин» отказались давать комментарии по данному вопросу, когда журналисты направили в команду соответствующее обращение.

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