Сафонов о еде во Франции: «Без борща тяжеловато, но в Париже есть места, где готовят русскую еду. Заезжал туда, когда совсем тяжело становилось»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Матвей Сафонов еда Футбол

Матвей Сафонов рассказал, какого русского блюда ему не хватает во Франции.

Сборная России находится во Вьетнаме, где сыграет товарищеские матчи с местной сборной и командой Таиланда.

Кузяев в одном из первых интервью во Франции сказал, что соскучился по гречке, ты скучаешь по нашей еде?

– Ну, я жду, когда нам борщ дадут, пока мы здесь живем. Борщ – мое любимое блюдо, и без него было тяжеловато, но я нашел в Париже места, где готовят русскую еду, пару раз туда заезжал, когда совсем тяжело становилось.

Так что борщ жду, но в целом по кухне не так сильно соскучился, – сказал голкипер «ПСЖ» и сборной России.

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31 комментарий
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Эх, Мотя, надо было не в Париж, а в Тушино переходить, тут с борщом проблем нет
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+14
Сам бы наварил себе кастрюлю на неделю
+14
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+13
Чего все к этому борщу прикопались? Во Франции полно вкусной еды и без него. Например в Провансале можно отведать вкусного майонеза.
+13
-3
+10
Ответ zhenyaspb
Нанять частного шефа который тебе его приготовит , не вариант? Денег то хватает
где хватает
ты его долги и алименты вообще видел
скоро о борще только и мечтать останется
+8
-1
+7
Ответ zhenyaspb
Нанять частного шефа который тебе его приготовит , не вариант? Денег то хватает
Вы не поверите, но это называется "сходить в ресторан". Это как раз место, где нанятый шеф готовит тебе еду за деньги.
+7
0
+7
Нанять частного шефа который тебе его приготовит , не вариант?
Денег то хватает
+7
-3
+4
Соболев о переходе в Зенит: "Без борща тяжеловато"
+3
0
+3
Буду высылать борщ каждую неделю за 15% от его зп
+2
0
+2
Ну да, во Франции самое то о борще думать
+2
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Ответ Dmitri Kudrenko
>>Борщ >>русская еда сейчас будет жара в комментах
нет не будет. для каждого славянина борщ свой. для поляков он польский, для русских - русский.
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Прямо вижу, как Сафонов приходит в легендарный ресторан Maksim, заказывает там борщ, рюмочку столичной водочки, кушает, а потом просит конферансье поставить «Течет река Волга».
Тяжко на душе. Душа на родину из груди рвется.
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Если по борщу соскучился , то тебе к нам в Тарасовку 🤣
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Ответ Evgen_Hazard
Чего все к этому борщу прикопались? Во Франции полно вкусной еды и без него. Например в Провансале можно отведать вкусного майонеза.
А в Провансе отменных трав вкусить.
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Прямо вижу, как Мотя плачет, вытирая слезы денежными купюрами и кричит Луису Энрике:
"Не выйду на поле пока борща не нальете!"
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Ответ Evgen_Hazard
Чего все к этому борщу прикопались? Во Франции полно вкусной еды и без него. Например в Провансале можно отведать вкусного майонеза.
тем более там и своих вкусных супов хватает
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Ответ Evgen_Hazard
Чего все к этому борщу прикопались? Во Франции полно вкусной еды и без него. Например в Провансале можно отведать вкусного майонеза.
Так вроде Сафонов , только про свой вкус сказал. Если ты обожаешь борщ ,зачем тебе есть нелюбимый луковый суп?
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Новая жена сама ничего не готовит, а жестко потребовать Мотя боится, вдруг снова попадет на алименты и раздел имущества😂
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Сколько лет он там провел, что настолько затосковал
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На спортсе есть тэг "еда"? ))
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вроде с женщиной туда переехал, она чем там занята, вроде не работает, можно и борща мужчине своему наварить дома
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В чем проблема самому дома приготовить или его спутнице?
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"совсем тяжело становилось". это что, какой то одному ему известный тип борщевых ломок?
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Это и вся новость? За такие бабки шеф повар мишленовского ресторана борщ приготовит, а Мотя все прибедняется
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Кондра пусть наварит тебе, что ты зря ее в Париж повез)
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Во Франции очень хорошая кухня, плюс есть всё ингридиенты для борща. Я не понимаю таких людей
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Хм… Казалось бы, купи мясо, капусту, свеклу, картошку, черный хлеб, чеснок, сметану да укроп — и вот тебе борщ :) Ну и да, не удивительно, что в Парижах есть русские рестораны :)

Пока Сафонову должно не хватать игрового времени и хорошо бы, чтобы эта нехватка была в его руках, чтобы у руководства не было слепой веры в Доннаруму (увы, но даже у топов может такое случаться). В общем, цели ясны, задачи определены, за работу, товарищ :)
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Алименты, борщ… надеюсь в новостях о Сафонове появится и футбол
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