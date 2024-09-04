Сафонов о еде во Франции: «Без борща тяжеловато, но в Париже есть места, где готовят русскую еду. Заезжал туда, когда совсем тяжело становилось»

Матвей Сафонов рассказал, какого русского блюда ему не хватает во Франции.

находится во Вьетнаме, где сыграет товарищеские матчи с местной сборной и командой Таиланда.

– Кузяев в одном из первых интервью во Франции сказал, что соскучился по гречке, ты скучаешь по нашей еде?

– Ну, я жду, когда нам борщ дадут, пока мы здесь живем. Борщ – мое любимое блюдо, и без него было тяжеловато, но я нашел в Париже места, где готовят русскую еду, пару раз туда заезжал, когда совсем тяжело становилось.

Так что борщ жду, но в целом по кухне не так сильно соскучился, – сказал голкипер « » и сборной России.