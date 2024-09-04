Сафонов о еде во Франции: «Без борща тяжеловато, но в Париже есть места, где готовят русскую еду. Заезжал туда, когда совсем тяжело становилось»
Матвей Сафонов рассказал, какого русского блюда ему не хватает во Франции.
Сборная России находится во Вьетнаме, где сыграет товарищеские матчи с местной сборной и командой Таиланда.
– Кузяев в одном из первых интервью во Франции сказал, что соскучился по гречке, ты скучаешь по нашей еде?
– Ну, я жду, когда нам борщ дадут, пока мы здесь живем. Борщ – мое любимое блюдо, и без него было тяжеловато, но я нашел в Париже места, где готовят русскую еду, пару раз туда заезжал, когда совсем тяжело становилось.
Так что борщ жду, но в целом по кухне не так сильно соскучился, – сказал голкипер «ПСЖ» и сборной России.
ты его долги и алименты вообще видел
скоро о борще только и мечтать останется
Денег то хватает
Тяжко на душе. Душа на родину из груди рвется.
"Не выйду на поле пока борща не нальете!"
Пока Сафонову должно не хватать игрового времени и хорошо бы, чтобы эта нехватка была в его руках, чтобы у руководства не было слепой веры в Доннаруму (увы, но даже у топов может такое случаться). В общем, цели ясны, задачи определены, за работу, товарищ :)