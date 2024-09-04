  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

«Амкал» сыграет в гостях с «Космосом» в 3-м раунде Кубка России

«Амкал» сыграет с «Космосом» в 3-м раунде Фонбет Кубка России

4 сентября, среда

«Космос» Долгопрудный — «Амкал» Москва – 16:00 

Матч пройдет на стадионе «Салют» в Долгопрудном.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoФОНБЕТ Кубок России
результаты
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoКосмос
результаты
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сибскана о вкидах в медиафутболе: «Я ########## по фактам, поэтому у людей горят жопы, а Газдан ходит с горящим пердаком»
сегодня, 10:07
Баста: «Я знаю всех болельщиков СКА, нас поддерживают фанаты ЦСКА. Враги нам желают сдохнуть, а наши болельщики переживают настоящие эмоции»
18сегодня, 09:13
«Лучше будет больше нападов, чем их не будет. Тренерский штаб не хочет повторения прошлого сезона». Кутуз о конкуренции в ФК «10»
вчера, 19:39
Матчи Lit Energy FC DMedia и «Титан» – «Амкал» пройдут на «Москвиче». Ранее утверждалось, что они могут пройти в Серпухове
вчера, 18:32
Эрикйано покинул «Броуков» спустя 6 дней после возвращения
вчера, 17:13
Слон о реакции РФС на интервью: «В прошлом году тренер «Химок» назвал меня Ослом. Мне надо было в КДК на него стучать? Он меня оскорбил»
11вчера, 16:10
Васиченко выпустил пост, что ищет новую команду
вчера, 13:49
Прокоп – Сослану Гатагову: «Кто разбрасывается словами «########», таковым и является»
1вчера, 12:33
«Космос» направит пострадавшим в Курской области всю выручку с продажи билетов на матч с «Амкалом»
10вчера, 10:51
Сослан Гатагов: «Я хотел остаться в «Амкале»
вчера, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
Лучший бомбардир Кубка России Костюков пропустит игру 3-го раунда
вчера, 17:47
ХК «10» – чемпион второго сезона Winline Медийной Хоккейной Лиги
331 августа, 20:46
ХК «10» выиграл Медийную Хоккейную Лигу, победив Rocket Team в финале, NBSK завоевал бронзу
131 августа, 20:06
Расписание «Кубка фиферов-2024». Фаворит выиграл турнир, Sibskana занял 2-е место, Kefir – 3-е
131 августа, 08:15Киберспорт
«Амкал» сыграет с «Космосом» 4 сентября в Долгопрудном в 3-м раунде Кубка России
626 августа, 17:45
ХК «10» и Rocket Team сыграют в финале 2-го сезона Медийной хоккейной лиги
25 августа, 09:38
Rocket Team переиграли Tru Fighters, ХК «10» обыграл NBSK. Результаты 1/2 финала Медийной Хоккейной Лиги
24 августа, 20:17
Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в ФК «10» Азамата. В прошлом сезоне форвард играл в РПЛ
1123 августа, 19:30
Герман о составе «Амкала» по Доте: «Можно, но я слышал, что дотеры психологически нестабильны»
22 августа, 15:01Киберспорт
ХК «10» сыграет с «Чисто Питер» за выход в полуфинал, Tru Fighters поборются с чемпионами Hockey Brothers. Расписание плей-ин Winline Медийной Хоккейной Лиги
120 августа, 10:04