«Амкал» сыграет в гостях с «Космосом» в 3-м раунде Кубка России
«Амкал» сыграет с «Космосом» в 3-м раунде Фонбет Кубка России
4 сентября, среда
«Космос» Долгопрудный — «Амкал» Москва – 16:00
Матч пройдет на стадионе «Салют» в Долгопрудном.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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