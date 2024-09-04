«Реал», «Ман Сити», «Байер», «Боруссия» и «Жирона» претендуют на приз лучшему клубу года от France Football
Названы претенденты на приз лучшему клубу года.
На приз от французского журнала France Football номинированы «Боруссия» Дортмунд, «Жирона», «Байер», «Реал» и «Манчестер Сити».
Победитель в этой номинации будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча» 28 октября.
1. Впервые в истории стал чемпионом Германии.
2. Провёл сезон без поражений в рамках чемпионата Германии (в рамках евро-сезона проиграл единожды – в финале Лиги Европы).
3. Первый, кто превзошёл Баварию (заняв 1-ое место в Бундеслиге) с сезона 11/12 годов.
4. Победитель Кубка Германии.
что боруссия тут забыла вот это интересно, с тем же успехом можно было и аталанту затолкать