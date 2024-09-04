«Реал», «Ман Сити», «Байер», «Боруссия» и «Жирона» претендуют на приз лучшему клубу года от France Football

Теги Боруссия Дортмунд Байер Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Золотой мяч Жирона Футбол

Названы претенденты на приз лучшему клубу года.

На приз от французского журнала France Football номинированы «Боруссия» Дортмунд, «Жирона», «Байер», «Реал» и «Манчестер Сити». 

Победитель в этой номинации будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча» 28 октября. 

24 комментария
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Байер заслужил, первое чемпионство и первый золотой дубль сразу, плюс финал еврокубка. Реал конечно по трофеям мощнее, но относительно затрат на состав и конечного результата Байер выглядит предпочтительнее. Нужно всегда исходить из ожиданий и реальности, тут немцы просто выше головы прыгнули, ещё и с нулём поражений в чемпионате, это выдающееся достижение.
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Реал или Байер. Хотя у этой награды странные критерии. Не удивлюсь, если третий год подряд отдадут Сити.
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Байер:

1. Впервые в истории стал чемпионом Германии.
2. Провёл сезон без поражений в рамках чемпионата Германии (в рамках евро-сезона проиграл единожды – в финале Лиги Европы).
3. Первый, кто превзошёл Баварию (заняв 1-ое место в Бундеслиге) с сезона 11/12 годов.
4. Победитель Кубка Германии.
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Ответ Любезный Коссутий
Байер. сезон без поражений провели, все-таки.
В чемпионате без поражений, а в финале ЛЕ был декласс.
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Тут интриги нет
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Ответ БроИзБенфики
Байер, очевидно
Главный критерий этой награды - количество игроков, попавших в команду года France Football. У какого клуба больше номинантов, тот и будет признан лучшим.
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Ответ Александр Александров_1116356972
Как вардриду можно отдать лучший клуб, если они без судейской помощи даже Лейпциг пройти не смогли )) на Этихаде встали в своей штрафной как Бернли , даже Бернли играет смелее ))) Сити или Байер !! Лучше всех в футбол в мире играет Сити!
🧯
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Байер, очевидно
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реал спотыкался весь сезон несмотря на наличие кандидатов, байер провел сезон в три раза лучше Реала с одним поражением, у которого в кандидатах только вирц, реал стабильно трофеи берет, а у Байера такая сказка может и не повториться
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Дортмунд классный сезон выдал. Но наверное Реал или Байер
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Ну тут легче легкого)
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ну тут как и в случае с алонсо очевидно байер
что боруссия тут забыла вот это интересно, с тем же успехом можно было и аталанту затолкать
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Удивительная награда. Видимо, ЛЧ менее объективно определяет лучшую команду, а фиг пойми кто, проголосовав, намного "честнее" определит))
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Ответ Homelander_666
Реал или Байер. Хотя у этой награды странные критерии. Не удивлюсь, если третий год подряд отдадут Сити.
Скорее всего, заберёт Реал или Сити. Победитель определяется количеством игроков от клуба в команде года France Football. Поэтому два года кряду лучшим был Сити.
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Ответ Я всех их сделал
Байер заслужил, первое чемпионство и первый золотой дубль сразу, плюс финал еврокубка. Реал конечно по трофеям мощнее, но относительно затрат на состав и конечного результата Байер выглядит предпочтительнее. Нужно всегда исходить из ожиданий и реальности, тут немцы просто выше головы прыгнули, ещё и с нулём поражений в чемпионате, это выдающееся достижение.
Вряд ли кто-то из Байера, кроме Вирца и Гримальдо, попадёт в команду года France Football. Количество игроков в этой команде является основным критерием для получения данной награды
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